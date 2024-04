Come proteggere i mattoni facciavista dall’efflorescenza? La soluzione ISOVISTA®

L’efflorescenza è il processo di cristallizzazione dei componenti salini contenuti nell’acqua, che provoca un fenomeno di decolorazione biancastra, visibile nelle facciate di mattoni.



L’efflorescenza tende a manifestarsi nel momento in cui la muratura inizia ad asciugarsi dopo la fase di posa: l’acqua evapora verso la superficie del mattone e i componenti salini in essa contenuti si depositano sulle pareti esterne provocando l’insorgere di chiazze biancastre.



Le tipologie di efflorescenza Esistono tre diverse tipologie di efflorescenza, raggruppate a loro volta in due categorie.



L’efflorescenza primaria, che può manifestarsi sotto forma di: efflorescenza salina , le cui possibili cause sono riconducibili all’eccessiva umidità della malta applicata durante fase di posatura del mattone, all’umidità del mattone stesso oppure alla mancata protezione della facciata in caso di pioggia in fase di lavorazione;

, le cui possibili cause sono riconducibili all’eccessiva umidità della malta applicata durante fase di posatura del mattone, all’umidità del mattone stesso oppure alla mancata protezione della facciata in caso di pioggia in fase di lavorazione; efflorescenza di calce, che può manifestarsi quando vi è un eccesso di malta nella nuova muratura.

L’efflorescenza secondaria, che si manifesta sotto forma di efflorescenza di gesso. In questo caso, si tratta di un fenomeno più complesso attribuibile all’interazione di più processi durante la fase di posa. Essendo una tipologia di efflorescenza particolarmente resistente, può essere rimossa solo attraverso un processo di sabbiatura della facciata.

Fig.1_Efflorescenza mattoni

ISOVISTA®, il pannello isolante con mattoni anti efflorescenza È una soluzione innovativa frutto di uno studio attento che unisce bellezza e funzionalità senza dimenticare la qualità, tant’è che riesce a dare la garanzia di 25 anni contro l’efflorescenza.



Il metodo di trattamento che contraddistingue i mattoni faccia vista del pannello ISOVISTA®, avviene tramite l’applicazione di uno speciale liquido ecologico apposto dopo il processo di cottura. Le quattro facce a vista dei mattoni sono così dotate di uno strato idrorepellente che dura 25 anni e li protegge dall’insorgenza delle conosciute macchie bianche. La procedura arriva ad una profondità di penetrazione di circa 5-15 mm dove non vengono rivestite le facce di posa (superiore ed inferiore), quindi il mattone può essere posato in modo tradizionale, con malte esistenti.

Fig.2_Pannelli ISOVISTA® con incastro a pettine

Una qualità che si può scegliere in oltre 100 colori ISOVISTA® viene creato su misura con dei pannelli prefabbricati, facili da applicare, disponibili in diverse misure e colori in modo da inserirsi perfettamente nella parete garantendo continuità ed estetica.



Una gamma esclusiva di oltre 100 colori fruibili in varie finiture e formati, per personalizzare al meglio ogni realizzazione. La qualità estetica dei colori, derivante da processi produttivi altamente tecnologici da materie prime 100% naturali, si è unita ad un’innovativa procedura di trattamento dei mattoni che previene l’efflorescenza garantendo realizzazioni dall’estetica senza tempo. Mattoni di ottima qualità che non subiscono quindi alterazioni di alcun tipo, non cambiano colore, sono ingelivi e inefflorescenti, e mantengono sempre un aspetto impeccabile e immutato, al di là del tempo e degli agenti atmosferici.

Fig.3_Realizzazione ISOVISTA®