Campi Flegrei e rischio sismico: il ruolo degli Active Mass Damper nella protezione strutturale

Negli ultimi mesi l’area dei Campi Flegrei ha registrato una notevole attività sismica.



Secondo gli studi di Iervolino et al. (2024), tra agosto 2023 e dicembre 2024 sono stati rilevati 32 eventi con magnitudo di intensità pari o superiore a 2.5, con il più intenso che ha raggiunto Md = 4.4. Anche se la maggior parte di queste scosse è di bassa intensità, la loro elevata frequenza e la vicinanza alle zone densamente abitate – in un’area in cui vivono circa 85.000 persone in 15.000 edifici, molti dei quali edificati prima degli anni 2000 e non conformi agli attuali standard antisismici – aumentano notevolmente la percezione del rischio.



Il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico Il bradisismo, fenomeno tipico dei Campi Flegrei, si manifesta attraverso cicli continui di sollevamento e abbassamento del suolo dovuti a variazioni nella pressione dei fluidi sotterranei e a processi vulcanici. Sebbene i terremoti correlati presentino generalmente magnitudo contenute, la loro superficialità li rende particolarmente percepibili, accentuando le criticità strutturali e mettendo in evidenza il rischio per la sicurezza della popolazione.

Criticità del patrimonio edilizio La maggior parte degli edifici presenti nell’area – soprattutto a Pozzuoli, dove circa il 90% delle costruzioni risale a prima del 2000 – non è stata realizzata seguendo le più recenti normative antisismiche.



Gli studi di Iervolino et al. evidenziano come, in edifici in cemento armato, interventi di retrofit possono ridurre il rischio di fatalità di oltre il 70%. Questi dati indicano che, in presenza di scosse ripetute, anche eventi di moderata intensità possono provocare danni significativi, rendendo urgente l’adozione di soluzioni innovative per la messa in sicurezza.

Tecnologie avanzate per la protezione degli edifici La ripetitività degli eventi sismici richiede interventi che vadano oltre i tradizionali sistemi passivi.



I sistemi Active Mass Damper (AMD) di ISAAC Antisismica rappresentano una soluzione rivoluzionaria: questi dispositivi non assorbono l’energia del sisma degradandosi, ma funzionano come macchinari attivi che reagiscono in tempo reale alle oscillazioni. Grazie a un meccanismo intelligente basato su contrappesi controllati elettronicamente, gli AMD operano ininterrottamente per milioni di cicli, garantendo una protezione costante senza danneggiarsi. Questa tecnologia non invasiva, infatti, può essere installata su edifici esistenti senza alterarne la funzionalità, evitando le interruzioni tipiche di altri sistemi passivi che richiedono la sostituzione dopo ogni evento sismico o l’evacuazione dell’edificio.



Investire in sistemi Active Mass Damper sembra essere la strategia più promettente per mitigare il rischio sismico nei Campi Flegrei. Questi dispositivi, operando in modo continuo senza subire danni, superano i limiti dei tradizionali sistemi passivi, garantendo una protezione costante degli edifici e aumentando il comfort degli occupanti. Con un approccio non invasivo, gli AMD si presentano come una soluzione ideale per il retrofit del patrimonio edilizio esistente, offrendo una via concreta per proteggere la popolazione in un’area caratterizzata da scosse frequenti.



Commenta Alberto Bussini, CEO di ISAAC Antisismica: “Gli Active Mass Damper rappresentano una tecnologia rivoluzionaria perché, a differenza dei sistemi tradizionali che si degradano assorbendo energia, i nostri dispositivi operano ininterrottamente per milioni di cicli. E’ proprio grazie a queste caratteristiche, per esempio, che la tecnologia ISAAC è stata installata recentemente sulla nuova Torre Piloti di Genova, progettata da Renzo Piano, per contrastare le sollecitazioni provocate dalle diverse condizioni climatiche. Lo stesso dicasi per l’adozione dei nostri sistemi nell’ambito del progetto di miglioramento sismico della scuola Media F. Di Bartolo, per iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Buti in Toscana”. Conclude Bussini: “È fondamentale che tecnologie come la nostra siano sempre più accessibili. Da parte nostra, per poterla estendere a un gran numero di edifici e supportare la pubblica amministrazione nel difficile compito di rendere sempre più sicure le nostre città, stiamo anche lavorando a sviluppare modelli di leasing con partner strategici che ne accelerino e facilitino l’adozione”.

ISAAC Antisismica: chi è e cosa fa ISAAC Antisismica fondata nel 2018 dall’omonimo progetto di ricerca del Politecnico di Milano, ISAAC sviluppa soluzioni intelligenti per la protezione sismica ed è la prima in Europa ad aver brevettato una tecnologia attiva dedicata agli edifici esistenti, senza necessità di interventi strutturali o invasivi.



La soluzione avanzata di ISAAC è applicabile a qualsiasi tipo di costruzione, dalle abitazioni ai condomini, uffici, chiese, campanili, torri per telecomunicazioni, scuole e ospedali.



Il sistema ISAAC utilizza una combinazione di macchine installate sulla copertura dell’edificio e sensori posizionati in punti strategici, permettendo l’installazione dall’esterno senza dover sgomberare l’immobile. Classificata secondo la norma ISO3010:2017 come Active Mass Damper (AMD), la tecnologia brevettata da ISAAC rappresenta una svolta nel settore grazie alla sua capacità di migliorare il comportamento strutturale degli edifici durante i terremoti, riducendo le oscillazioni e gli sforzi sulle strutture. Questo è possibile grazie a forze generate in tempo reale da algoritmi di controllo basati sulle misurazioni accelerometriche rilevate dai sensori installati.



Gli Active Mass Damper di ISAAC, collocati sul tetto degli edifici, funzionano come contrappesi controllati elettronicamente, smorzando le fluttuazioni causate da eventi sismici, vibrazioni o vento, senza alterare l’architettura dei fabbricati. Questa innovazione ha già portato all’installazione di oltre 150 macchinari ISAAC in Italia in tre anni. Tra i sistemi ISAAC più recenti spiccano quelli sulla nuova Torre Piloti di Genova, sulla Scuola Media del Comune di Buti in Toscana e su hotel di prestigiose catene, oltre che importanti ospedali in cui i lavori sono in corso.



