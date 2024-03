Bonus Acqua Potabile, quest’anno rimborso ancora più basso: 6,45%

Aggiornamento del 25 marzo 2024: Come abbiamo visto, fino al 28 febbraio scorso era possibile inviare le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2023 per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua potabile e beneficiare del cosiddetto Bonus Acqua Potabile.

Il Bonus Acqua Potabile (o Bonus Bollicine), lo ricordiamo, consiste in un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi per migliorare la qualità dell’acqua da bere, in casa o nella propria azienda >> qui tutti i dettagli (questo bonus non è da confondere con il Bonus Idrico da 1000 euro per sostituire i sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la rubinetteria).

Come detto, dopo aver fatto la richiesta tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate, il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

Ora Entrate, come l’anno scorso e l’anno precedente, con provvedimento del 22 marzo, ha reso noto che, a causa dell’elevato numero di richieste, la percentuale di credito d’imposta effettivamente ottenibile è stata ridotta (e non è quindi del 50%), e ancora di più rispetto all’anno scorso.

Bonus Acqua Potabile 2023 al 6,4500%

L’Agenzia delle Entrate ha infatti comunicato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2024 al 28 febbraio 2024 (con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) è risultato pari a 23.255.702 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa annuale.

Pertanto la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 6,4500% (1.500.000 / 23.255.702) dell’importo del credito richiesto. L’anno scorso era del 17,9005%, e l’anno ancora precedente del 30,3745%).

In ogni caso, l’ammontare complessivo delle spese non può essere superiore a 1000 euro per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche non esercenti attività economica e, per gli altri soggetti, a 5000 euro per ciascun immobile adibito all’attività.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Codice Tributo Bonus Acqua Potabile

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello di pagamento F24, la risoluzione AdE n. 17/E del 2022 ha istituito il seguente codice tributo: