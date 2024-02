Bonus 80% Colonnine di ricarica domestica: riapertura domande per le spese del 2023

Aggiornamento di febbraio 2024: dal 15 febbraio 2024 sarà nuovamente possibile richiedere il Bonus 80% Colonnine di ricarica domestica per le spese effettuate nel 2023.



Dopo la chiusura delle domande lo scorso novembre sono rimasti dei fondi, quindi la finestra per l’inserimento delle domande e della documentazione è stata riaperta.



Le domande di concessione ed erogazione del contributo dell’80% per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica elettrica domestiche, da parte dei soggetti beneficiari che hanno acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica nel periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023 e che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione richiesta entro il termine di chiusura del precedente sportello, possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024, utilizzando la piattaforma informatica sul sito di Invitalia >> Scarica qui la guida alla presentazione della domanda



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis



Aggiornamento del 9 novembre 2023: Passati i termini per richiedere il contributo dell’80% per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica elettrica domestiche effettuati nel 2022, ora si apre la finestra per le installazioni effettuate dal 1° gennaio al 23 novembre 2023: le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 9 novembre 2023, e fino alle ore 12:00 del 23 novembre 2023 >> Continua a leggere per conoscere i dettagli del bonus…



Bonus 80% Colonnine di ricarica, limiti di spesa Per l’acquisto di “infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici” (come ad esempio colonnine o wall box) è riconosciuto un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera. Possono beneficiare del contributo le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni.



Il limite massimo di spesa è fissato a 1500 euro per persona fisica richiedente, ed elevato a 8 mila euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.



A disposizione ci sono in tutto 40 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro per il 2023. I termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 vengono comunicati con avvisi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.