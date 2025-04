Bonus 75% barriere architettoniche: chiarimenti dalle Entrate per edifici con accesso comune

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un nuovo chiarimento in merito alla detrazione del 75% per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, regolata dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio.



Il chiarimento, contenuto nella risposta n. 89 del 7 aprile 2025 (scaricabile a fine articolo) pubblicata sulla rubrica Fisco Oggi, affronta un caso particolare: due edifici distinti, catastalmente autonomi, ma con un unico accesso carrabile e pedonale.



Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e come va interpretata in questa situazione specifica.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Da non perdere FORMATO EBOOK Bonus Edilizia 2025: detrazioni agevolazioni fiscali Nel 2025 cambia (di nuovo) il quadro delle agevolazioni fiscali per l’edilizia. Tra ridimensionamenti, scadenze e nuove regole, orientarsi è diventato più difficile – ma anche più necessario.Questa guida fornisce una mappa completa e aggiornata di tutti i bonus casa attivi nel 2025: Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus ristrutturazioni, barriere architettoniche, fotovoltaico, colonnine, mobili e molti altri.Con un taglio operativo, pensato per l’uso quotidiano da parte di tecnici, imprese, amministratori e committenti, l’eBook unisce rigore normativo, esempi pratici e tabelle di sintesi.In particolare la guida affronta tutte le agevolazioni edilizie in vigore nel 2025, con un taglio sistematico e operativo:- Superbonus: la nuova versione “post-110”, con focus sui limiti, le condizioni di accesso, i requisiti tecnici e le responsabilità di asseverazione.- Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus: normativa, cumulabilità, massimali di spesa, requisiti e casi pratici.- Bonus barriere architettoniche: come cambia dal 2025 e quali possibilità restano.- Bonus mobili, verde, acqua potabile, fotovoltaico, colonnine di ricarica: tutte le agevolazioni minori, ma spesso determinanti.- Detrazioni ordinarie e bonus edilizi in condominio: procedure, delibere, ripartizione e documentazione.- Cessione del credito e sconto in fattura: cosa cambia dopo le ultime riforme, limiti, responsabilità, controlli e adempimenti. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali nel settore dell’edilizia e dell’efficienza energetica. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia. Antonella Donati | Maggioli Editore 15.22 € Scopri di più

Unico accesso, ma edifici distinti: il principio fondamentale Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un complesso immobiliare formato da due edifici separati, uno accatastato come B/5 (scuole, laboratori scientifici) e l’altro come C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie), uniti da un unico accesso esterno.



Il contribuente ha avviato lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, tra cui la realizzazione di percorsi esterni e l’automazione dei cancelli.



La risposta dell’Agenzia chiarisce che, anche in presenza di un accesso comune, se gli edifici risultano distinti e catastalmente autonomi, ciascuno ha diritto alla detrazione in modo indipendente. Il limite di spesa ammissibile, quindi, non si cumula ma si calcola separatamente per ciascun fabbricato, in base alla categoria catastale di appartenenza.

Seguici anche sul nostro nuovo Canale Telegram! Iscriviti qui!

Attenzione alla data di inizio lavori Un punto cruciale del chiarimento riguarda il momento in cui è stata presentata la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata): il contribuente l’ha depositata il 7 settembre 2023 e i lavori sono iniziati il 7 ottobre 2023.



Questo significa che, per questo caso specifico, si applica ancora la normativa originaria dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio, ante modifiche introdotte dal decreto-legge n. 212/2023, che ha ristretto l’ambito degli interventi agevolabili.

A partire dal 30 dicembre 2023, infatti, la detrazione del 75% è stata limitata a una serie di interventi ben precisi: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.



Tuttavia, come previsto dallo stesso decreto, le vecchie regole continuano ad applicarsi se entro quella data era già stata presentata la CILA, erano stati avviati i lavori o stipulati accordi vincolanti con versamento di acconti.

Importi e calcolo della detrazione L’articolo 119-ter riconosce una detrazione pari al 75% delle spese sostenute per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025.



La normativa copre anche la realizzazione di percorsi esterni e l’automazione di impianti, come cancelli, porte e serramenti, oltre alle spese per smaltimento e bonifica degli impianti sostituiti.



Il tetto massimo di spesa varia a seconda della tipologia di edificio: 50 mila euro per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo;

per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo; 40 mila euro moltiplicati per il numero di unità , per edifici da 2 a 8 unità immobiliari;

, per edifici da 2 a 8 unità immobiliari; 30 mila euro moltiplicati per il numero di unità, per edifici con più di 8 unità. Nel caso specifico, l’Agenzia conferma che, trattandosi di due edifici distinti, il contribuente ha diritto a due tetti di spesa separati: 50 mila euro per ciascun edificio, per un totale di 100 mila euro di spesa agevolabile, su cui calcolare la detrazione del 75%.

L’autonomia catastale è l’elemento determinante Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fornisce un’importante indicazione operativa per tutti quei contribuenti che si trovano in situazioni analoghe. La presenza di un accesso comune non è elemento sufficiente per considerare un unico edificio ai fini del calcolo della detrazione. L’autonomia catastale e strutturale dei fabbricati è l’elemento determinante.



Inoltre, il caso ribadisce l’importanza della tempistica nella presentazione della CILA e nell’avvio dei lavori, ai fini dell’applicazione della normativa più favorevole. Un dettaglio che può fare la differenza in termini di beneficio fiscale ottenibile.

Consigliamo la lettura del volume FORMATO CARTACEO Le responsabilità dell’amministratore di condominio Amministrare un condominio comporta una serie di responsabilità e obblighi legali che richiedono competenza e aggiornamento costante. Questo manuale, aggiornato alle più recenti normative, rappresenta uno strumento indispensabile per gli amministratori di condominio, i consulenti legali e i professionisti del settore. Attraverso un’analisi approfondita delle disposizioni legislative e della giurisprudenza, il volume offre soluzioni operative per affrontare le problematiche quotidiane e prevenire controversie. Dalla gestione economica alla sicurezza degli edifici, passando per gli adempimenti fiscali e le responsabilità civili e penali, ogni argomento è trattato con chiarezza e completezza.Un supporto pratico e autorevole per operare con consapevolezza e professionalità nel complesso mondo del condominio.Giuseppe BordolliMediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari, è esperto di Diritto immobiliare con pluriennale esperienza in attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. È collaboratore del Quotidiano condominio 24 ore, di Diritto.it e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia. Giuseppe Bordolli | 2025 23.75 € Scopri di più