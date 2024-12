Boero protagonista dell’efficienza energetica degli edifici a Klimahouse 2025

Boero, leader da quasi 200 anni nel recupero e nella decorazione di edifici storici e moderni, sarà presente con le proprie soluzioni per l’efficienza energetica dell’involucro edilizio a Klimahouse 2025, la prestigiosa fiera dedicata all’efficientamento energetico e all’edilizia sostenibile.



Dal 29 gennaio al 1° febbraio 2025, presso Fiera Bolzano, Boero accoglierà visitatori e operatori del settore nello stand A05/18 del settore AB, situato nell’area ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico), di cui è partner tecnico.



Lo stand di Boero è stato progettato in ottica di economia circolare, utilizzando anche materiali di recupero che saranno riutilizzati dopo l’evento, come già avvenuto negli anni precedenti.



Le soluzioni Boero al Klimahouse 2025 In occasione di Klimahouse 2025, Boero presenterà le sue soluzioni per l’isolamento termico: Boerotherm , sistemi certificati di isolamento termico a cappotto, progettati per ridurre la dispersione del calore e garantire efficienza energetica e comfort abitativo in ogni stagione;

, sistemi certificati di isolamento termico a cappotto, progettati per ridurre la dispersione del calore e garantire efficienza energetica e comfort abitativo in ogni stagione; Isolareflex, sistemi termoacustici interamente a secco, distribuiti in esclusiva da Boero in Italia ed Europa. Soluzioni certificate, altamente prestazionali, per interni ed esterni, nell’ambito di edifici nuovi o esistenti, flessibili nella progettazione e di rapida installazione. Oltre al sistema per edifici esistenti, durante l’evento saranno presentati due nuovi sistemi di isolamento specifici per nuove costruzioni e per interni. Saranno inoltre presentate: Biquarz Acrilsilossanico , la nuova linea di rivestimenti a spessore strutturati e fibrorinforzati ideali come finitura per facciate con sistemi di isolamento termico a cappotto Boerotherm e disponibili in più granulometrie: 1.0 , 1.2 , 1.5 e 1.2 compatto .

, la nuova linea di rivestimenti a spessore strutturati e fibrorinforzati ideali come finitura per facciate con sistemi di isolamento termico a e disponibili in più granulometrie: , , e . Color Reflex, l’ultima proposta colori sviluppata da Boero, ideale per la finitura di esterni e del cappotto termico Boerotherm. Color Reflex è una collezione di 160 colori, organizzati in 78 abbinamenti cromatici che suggeriscono dei progetti colore ottimali. I colori della nuova mazzetta sono suddivisi in 99 dedicati ai supporti murari e 61 ai supporti in legno e ferro, così da consentire al professionista di intervenire su ogni elemento della facciata. In qualità di partner dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige, CasaClima, Boero parteciperà anche a eventi organizzati dall’ente in occasione della fiera Klimahouse.



La presenza a Klimahouse 2025 conferma il ruolo di Boero come punto di riferimento per tecnici e progettisti, grazie alla continua ricerca e sviluppo di soluzioni all’avanguardia, sostenibili e in grado di rispondere alle esigenze di un’edilizia sempre più consapevole.



Per saperne di più

boero.it

