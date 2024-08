Avviare un nuovo cantiere edile: una guida con tutti gli adempimenti delle imprese

L’apertura di un nuovo cantiere edile comporta una serie di adempimenti amministrativi per il datore di lavoro. Questi adempimenti sono necessari per garantire la conformità alle normative vigenti e per tutelare i lavoratori.



A tal proposito, Inail Lombardia, in collaborazione con Assimpredil Ance – Milano Lodi Monza e Brianza e Cassa Edile di Milano, Lodi Monza e Brianza, ha redatto un dossier esplicativo che riepiloga i principali obblighi datoriali.



Il documento risponde all’esigenza di raccogliere in una guida gli adempimenti connessi alla denuncia di nuovo lavoro temporaneo.



Il dossier è stato creato per fornire un supporto informativo completo e aggiornato alle imprese.



La struttura del Dossier Il dossier è organizzato in una forma di FAQ (Frequently Asked Questions), suddiviso in tre sezioni principali che coprono gli obblighi datoriali nei confronti di: INAIL, Cassa Edile, Agenzia delle Entrate.



Questa suddivisione tematica consente una consultazione agevole e mirata, permettendo ai datori di lavoro di trovare rapidamente le informazioni necessarie.

Adempimenti nei confronti di INAIL Quando si apre un nuovo cantiere, il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia di un nuovo lavoro all’INAIL. Riepiloghiamo di seguito gli aspetti principali che interessano la denuncia dei lavori a carattere temporaneo. denuncia di nuovo lavoro : per i lavori di carattere temporaneo, il datore di lavoro deve denunciare, tramite i servizi telematici INAIL, ogni singolo lavoro ed eventuali modifiche;

: per i lavori di carattere temporaneo, il datore di lavoro deve denunciare, tramite i servizi telematici INAIL, ogni singolo lavoro ed eventuali modifiche; assicurazione : tutti i lavori a carattere temporaneo classificati alla stessa voce di tariffa sono inclusi in un’unica posizione assicurativa gestita dalla sede INAIL territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta;

: tutti i lavori a carattere temporaneo classificati alla stessa voce di tariffa sono inclusi in un’unica posizione assicurativa gestita dalla sede INAIL territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta; persone adibite ai singoli lavori: il datore di lavoro deve fornire all’INAIL tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate. Attenzione, ci sono casi in cui l’INAIL può dispensare il datore di lavoro all’obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili alla stessa voce di tariffa di una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi ne ravvisi opportunità.

Adempimenti nei confronti della Cassa Edile La denuncia di nuovo lavoro è un documento che viene presentato alla Cassa Edile da un’impresa per denunciare l’inizio di lavori da parte della stessa in un cantiere o per integrare i dati presentati in una DNL precedente.



La denuncia di nuovo lavoro si compone principalmente delle seguenti sezioni: impresa dichiarante;

committente;

dati del cantiere (data inizio, data fine, importo totale, importo dei lavori edili, tipologia di appalto, etc);

imprese subappaltatrici. La DNL (prevista dal CCNL Edile) può essere inviata tramite CNCE Edilconnect.

Adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Infine, il dossier copre gli obblighi fiscali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.



Con le FAQ vengono chiariti aspetti che interessano la trasmissione modello AA7/10. La denuncia di apertura di un nuovo cantiere serve per superare, in tema Iva, la presunzione di cessione di beni strumentali, risultanti in carico all’azienda che, in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, non si rinvengono nella sede della società stessa in quanto inviati temporaneamente presso il cantiere indicato nel modello.