Arredo bagno: come scegliere box doccia, sanitari e accessori

Quando si tratta di rinnovare il bagno, scegliere il giusto box doccia e i giusti sanitari è fondamentale per creare un ambiente funzionale ed esteticamente gradevole.



In questo articolo esploreremo le opzioni più funzionali e ricercate di box doccia, cabine doccia idromassaggio, sanitari filo muro, e non solo.



Box doccia Il box doccia è l’elemento essenziale di ogni bagno moderno. Le dimensioni standard più comuni includono box doccia 70×100, 80×80 e 70×70, perfetti per bagni di diverse grandezze. Per chi cerca una soluzione più spaziosa, i box doccia walk-in rappresentano una scelta elegante e pratica, eliminando la necessità di una porta.



Le opzioni includono box doccia angolari, ideali per ottimizzare lo spazio negli angoli del bagno; cabine doccia idromassaggio, che offrono un’esperienza di lusso con funzioni di massaggio e cromoterapia; e box doccia in vetro satinato, che aggiungono un tocco di privacy senza compromettere la luminosità.

Box doccia ExagonShop Su ExagonShop è possibile trovare una vasta gamma di box doccia di alta qualità, pensati per soddisfare ogni esigenza di spazio e design. I box doccia ExagonShop si distinguono per design innovativo, linee moderne e pulite che si adattano a qualsiasi stile di bagno, materiali di alta qualità come il vetro temperato, e profili in alluminio anodizzato per una lunga durata, oltre a facilità di installazione, grazie a soluzioni che semplificano il montaggio, con istruzioni dettagliate e supporto tecnico, e la possibilità di personalizzazione con varie dimensioni, forme e finiture.

Piatti doccia Il piatto doccia è un altro componente critico del bagno. Le dimensioni più comuni, come 80×80, 70×100 e 90×90, offrono varie opzioni per l’adattamento al tuo spazio. I materiali più popolari includono la vetroresina, che è leggera e resistente, e la resina effetto pietra, che offre un aspetto naturale e sofisticato.



Tra i tipi di piatti doccia, troviamo il piatto doccia filo pavimento, ideale per un accesso senza barriere, e il piatto doccia in resina, che offre un’estetica elegante e una superficie antiscivolo.

Sanitari filo muro I sanitari filo muro, inclusi wc e bidet, sono una scelta popolare per i bagni moderni. Questi sanitari sono disponibili in diverse finiture, come il bianco opaco o il nero opaco, che aggiungono un tocco di sofisticatezza.



Tra i vantaggi dei sanitari filo muro ci sono l’estetica moderna, con un design minimalista che si adatta a qualsiasi stile di arredamento, e la facilità di pulizia, con la riduzione delle aree difficili da raggiungere, e di manutenzione.

Rubinetteria La scelta della rubinetteria è essenziale per completare il look del bagno. I miscelatori doccia e lavabo sono disponibili in vari stili e finiture, inclusi il cromato e il nero opaco. Per chi cerca un tocco di lusso, le colonne doccia con soffione e doccetta rappresentano un’aggiunta funzionale e stilosa. Tra i consigli per la scelta della rubinetteria ci sono la compatibilità, per assicurarsi che i rubinetti siano compatibili con i sanitari scelti e il piatto doccia, e il design, per scegliere un design che completi in modo organico l’arredamento del bagno.

Specchi e mensole Gli specchi bagno e le mensole bagno sono dettagli che fanno la differenza. Gli specchi LED per bagno offrono un’illuminazione ottimale per le routine quotidiane, mentre le mensole bagno di design aggiungono spazio senza compromettere lo stile dell’ambiente. Tra i benefici degli specchi LED ci sono l’illuminazione efficiente, ideale per il trucco e la rasatura, e il design moderno, che aggiunge un tocco contemporaneo al bagno.



Rinnovare il bagno richiede attenzione ai dettagli e una buona pianificazione. Scegliere il giusto box doccia, i sanitari filo muro e gli accessori come specchi LED e mensole può trasformare lo spazio in un’oasi di comfort e stile. Che tu preferisca un design minimalista o un tocco di lusso, le opzioni sono infinite e adatte a tutte le esigenze e budget.

