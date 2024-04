Architetti: Piano Casa proceda di pari passo con la riforma del Testo Unico Edilizia

A proposito di Piano Casa, gli architetti, riuniti sotto il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), sottolineano la necessità di un approccio che non si limiti a risolvere le piccole difformità edilizie con soluzioni temporanee, ma che invece miri a una riforma comprensiva e coerente per tutto il territorio nazionale.



La visione condivisa è quella di un recupero del patrimonio edilizio che possa effettivamente contribuire alla soluzione del disagio abitativo, tramite procedure semplificate e aggiornate, cruciali per un futuro sostenibile e organico del settore edilizio italiano.



Tuttavia per il CNAPPC, la riforma “deve procedere di pari passo con la riforma del Testo Unico per l’edilizia”.



Riportiamo di seguito il comunicato stampa trasmesso dal Consiglio degli Architetti.



Crusi: occorre agevolare l’operatività edilizia per molti fabbricati “Condividiamo l’attenzione del MIT per il recupero del patrimonio edilizio come risposta al problema del disagio abitativo e riteniamo che l’esigenza di una definizione legislativa di semplificazioni procedurali per dare risposta, in tempi brevi, alle esigenze emerse nei territori non debba risultare pregiudizievole di un disegno organico di riordino di tutta la normativa edilizia. Per questo motivo auspichiamo che la formulazione del Nuovo Piano Casa proceda di pari passo con la definizione della riforma del Testo Unico dell’Edilizia. Riforma urgente e non più differibile sia per la difficoltà di sintesi tra vecchie leggi urbanistiche e normativa edilizia sia per la necessità di una attualizzazione normativa in risposta alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione in grado di supportare un futuro sostenibile per il nostro Paese”.



Così Massimo Crusi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).



“Questa – sottolinea – deve essere la strategia per affrontare l’attualissimo tema della risoluzione delle piccole difformità edilizie e dell’accertamento di legittimità degli immobili che, secondo quanto annunciato dal Ministro Salvini, mira a rispondere alla necessità di rendere disponibili un maggior numero di unità residenziali per far fronte al fabbisogno abitativo. Agevolare l’operatività edilizia per molti fabbricati che risultano bloccati per la mancanza di risposta alle richieste di accertamento dello stato legittimo non deve essere l’ennesimo intervento tampone, ma deve rientrare nella riforma complessiva ed organica della normativa per il settore edilizio che va realizzata in tempi brevi”.