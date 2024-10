L’Allegato I.9 dopo il Correttivo Appalti: cosa cambia per il BIM nelle opere pubbliche

Con il Correttivo Appalti, l’Allegato I.9 del Codice dei Contratti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) subisce modifiche e introduce così cambiamenti nell’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM).



Alcune delle modifiche interessano: la gestione dei requisiti informativi, la formazione e la nomina del gestore dell’ambiente di condivisione dati e del gestore dei processi digitali, le incongruenze tra dati digitali e documentazione grafica tradizionale e l’introduzione della relazione specialistica sulla modellazione informativa.



Di seguito, analizziamo le principali novità introdotte con il Correttivo, all’articolo 72.



Incongruenze tra dati digitali e documentazione grafica tradizionale

Un’ulteriore punto da sottolineare riguarda la prevalenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici. In caso di incongruenze tra i dati digitali e la documentazione grafica tradizionale, prevalgono gli elaborati grafici.



La disposizione, prevista alla lettera h) del comma 10, stabilisce che in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi.



Il riferimento è alla lettera g) del comma 10 che stabilisce che fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti BIM, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con i modelli informativi e le strutture di dati per quanto riguarda i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici.