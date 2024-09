Accesso documentale difensivo ad un titolo edilizio: un recente caso concreto

L’art. 22 della legge n. 241/1990 consente di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una pubblica amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.



L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito (v. sentenza n. 19/2020) che, all’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso, esistono due fattispecie particolari:

1) l’accesso cd. difensivo,

2) l’accesso partecipativo,

che danno vita a due logiche interpretative differenti cui è preposto l’esercizio del potere amministrativo, secondo regole procedimentali nettamente differenziate.



La logica partecipativa è imperniata sul principio generale della massima trasparenza possibile. La logica difensiva è costruita intorno al principio dell’accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere, che grava sulla parte interessata, di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario per la cura o la difesa dei propri interessi.



Accesso documentale difensivo e titoli edilizi: il caso specifico

Nella recente sent. 4 settembre 2024, n. 7394, il Consiglio di Stato, sez. IV, si è espresso in merito alla richiesta di accesso difensivo ad alcuni titoli edilizi.



Nel caso di specie, l’interessata aveva documentato l’esistenza di un interesse diretto alla formulazione della richiesta di accesso, indicandolo nelle “concrete ed attuali esigenze probatorie e difensive … relative alle azioni” necessarie per sostenere le censure dedotte con l’appello al Consiglio di Stato concernente il diniego di annullamento di una SCIA di un terzo. Ed infatti, l’interessata aveva proposto appello al Consiglio di Stato avverso una sentenza di primo grado e, in relazione a tale contenzioso, aveva manifestato il proprio interesse ad acquisire la documentazione amministrativa, ove esistente, sottesa ad uno specifico passaggio motivazionale della sentenza in cui si richiamava la SCIA oggetto di accesso.



In particolare, la richiedente aveva rappresentato:

la necessità di acquisire i titoli edilizi in base ai quali sarebbero state realizzate alcune opere del terzo;

in base ai quali sarebbero state realizzate alcune opere del terzo; l’esigenza di acquisire tali documenti poiché necessari per la cura e la tutela dei suoi interessi in relazione ad un appello pendente;

in relazione ad un appello pendente; la circostanza che, per le opere oggetto della SCIA contestata, era già stato richiesto l’intervento del Comune in autotutela.

In quest’ottica, l’esercizio del diritto di accesso difensivo, seppure non necessita dell’attualità della pendenza di una lite (dinanzi al giudice civile o ad altro giudice), trova in questa un elemento utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimante all’istanza di accesso. L’unico interesse legittimante all’accesso difensivo è, infatti, quello che corrisponde (come nel caso di specie) in modo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di tali predeterminate fattispecie, in chiave strettamente difensiva.