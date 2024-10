L’ABC della patente a crediti cantieri in un video di 14 minuti: il tutorial di AiFOS

Per conoscere la nuova patente a crediti, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, l’Associazione AiFOS ha realizzato e reso disponibile un modulo informativo gratuito.



Nel 2007, con la legge 123/2007, è stata riconosciuta l’importanza della qualificazione delle imprese, con l’obiettivo di selezionare gli imprenditori più impegnati e attenti ai temi della salute e sicurezza del lavoro, ponendo ai margini del mercato gli operatori meno qualificati. Tuttavia è con la legge 56/2024, che ha sostituito l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, che si arriva ad introdurre, nel settore edile, un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che prevede il possesso obbligatorio di una patente a crediti.



E dunque a partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso di una patente a crediti emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.



Chi può presentare la domanda per conseguire la patente? Quali requisiti sono necessari? Quali informazioni contiene la patente? Può essere revocata o sospesa? Come vengono attribuiti, decurtati o recuperati i crediti?



Viste le molte incertezze ed il fermento riscontrato nel settore nella fase di avvio di questo nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha ritenuto utile e importante realizzare un modulo informativo che fornisca le prime risposte necessarie alle imprese e ai lavoratori.



Il modulo informativo: cosa contiene la patente a crediti? Il modulo informativo gratuito, della durata di 14 minuti, può essere visualizzato liberamente da tutti a fine articolo.



Dal modulo informativo riprendiamo brevemente alcune indicazioni sul contenuto della nuova patente a crediti, con riferimento all’articolo 2 (Contenuti informativi della patente) del Decreto 18 settembre 2024 n. 132 (“Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”).



Il modulo informativo ricorda che per ogni patente sono disponibili le seguenti informazioni: dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

data di rilascio e numero della patente;

punteggio attribuito al momento del rilascio e punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

eventuali provvedimenti di sospensione;

eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

I contenuti e le possibilità di utilizzo del modulo informativo Questi gli argomenti trattati nel modulo informativo gratuito “La patente a crediti” che l’Associazione AiFOS ha realizzato per facilitare la conoscenza di questo nuovo sistema di qualificazione: la qualificazione delle imprese;

i settori di intervento;

come si ottiene la patente a crediti;

imprese e lavoratori autonomi stranieri;

la revoca della patente;

cosa contiene la patente;

chi può accedere alle informazioni della patente;

attribuzione dei crediti;

incremento dei crediti;

decurtazione del punteggio;

sospensione della patente;

recupero dei crediti decurtati;

doveri di verifica;

oltre i cantieri. Il modulo può essere fruito sia in streaming su youtube che in formato e-learning. In entrambi i casi non è previsto il rilascio di crediti di aggiornamento per alcuna figura professionale.



Clicca qui per vedere il modulo in streaming su youtube.



Clicca qui per utilizzarlo in formato e-learning (dalla piattaforma si possono scaricare utili dispense in pdf).

