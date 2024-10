Con STS, il cantiere è in cloud: giornale dei lavori, libretto delle misure e prezzari nazionali per una gestione smart

Dall’ambizioso progetto di Joseph Licklider, nel 1969 nasceva il grid computing, il primo vero antenato del cloud come lo conosciamo oggi. Nella visione di Licklider, tutto il mondo poteva essere connesso e ciascun dispositivo avrebbe avuto libero accesso a rete e programmi in qualsiasi momento e luogo del globo. Un luogo virtuale di scambio di informazioni e condivisione che potesse prescindere dalle distanze e dallo spazio stesso. Il debutto ufficiale del cloud nel 2002 rappresenta un punto di svolta nel panorama tecnologico e sociale, permettendo a chiunque avesse una connessione Internet di accedere a strumenti e risorse globali all’interno di un panorama dinamico e flessibile.



In quest’ottica di infrastruttura informatica si colloca STS360, una piattaforma cloud innovativa sviluppata da STS che offre ai professionisti la possibilità di essere più agili e competitivi, consentendo l’accesso da qualsiasi dispositivo a uno spazio online sicuro e personalizzabile, con la flessibilità di lavorare ovunque e in qualsiasi momento.



Semplifica, collabora, innova: tutto nel STS360 Cloud

STS propone un’alternativa condivisibile e collaborativa al tradizionale Giornale dei Lavori, promuovendo con il GLCloud una piattaforma gestionale che garantisce l’interoperabilità tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione operativa del cantiere, creando un gruppo di lavoro efficace e potenziato. L’obiettivo di STS è rendere il cantiere sempre più smart e revisionabile in qualsiasi momento, facilitando la gestione di aspetti pratici come la contabilizzazione delle lavorazioni direttamente dal proprio dispositivo personale.



Nasce per rispondere a queste esigenze LM Cloud, un’applicazione che permette di associare facilmente alle singole lavorazioni le relative voci dell’elenco prezzi, importate automaticamente da ACRWin ed esportate direttamente nel libretto misure di ACRWin. Immaginare di avere libero accesso ai prezzari ufficiali in qualsiasi momento è stata la sfida che ha reso possibile lo sviluppo di LPCloud, una nuova applicazione in cloud che rende possibile la consultazione dei prezzari nazionali vigenti e l’interfacciamento con ACRWin.



Il cloud ha dimostrato di essere molto più di una semplice innovazione tecnologica; è un vero e proprio motore di trasformazione per la società e il modo di concepire il lavoro. Con il cloud, non si tratta più solo di “dove”, ma di come possiamo utilizzare questa infrastruttura per accelerare il cambiamento e affrontare sfide complesse. Guardando al futuro, non sappiamo in che direzione proseguirà questo sviluppo, ma con la consapevolezza di un mondo sempre più interconnesso e digitale, STS continuerà a essere al fianco dei professionisti nel rendere ogni sfida un traguardo da raggiungere.