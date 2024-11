La sicurezza sismica degli elementi non strutturali

Mettere in sicurezza la propria abitazione dai rischi del terremoto non si riduce al solo rinforzo delle strutture portanti, per quanto rappresenti la fase predominante della progettazione, bensì richiede anche di avere un occhio attento su elementi senza apparente funzione strutturale ma potenzialmente pericolosi per l’incolumità in fase di caduta e rottura a causa della loro massa e dimensioni.



Danni agli elementi non strutturali e valutazioni post-sisma A seguito dei sopralluoghi di agibilità post-sisma (schede Aedes), accade spesso che l’edificio sia dichiarato inagibile senza danneggiamenti significativi agli elementi portanti, ma in presenza di potenziali rischi derivanti da tamponamenti interni in fase di distacco, caduta di coppi, sfondellamento dei solai ecc.



Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) sottolineano pertanto la necessità di non trascurare i rischi legati ai cosiddetti elementi secondari quali tegole, comignoli, cornicioni, tamponamenti (Fig. 1), controsoffitti, tubazioni, impianti, mobilio.

Fig.1_Espulsione di parte di tamponamento interno (Pioraco – MC- terremoto Centro Italia 2016) ©Alessandro Grazzini

Elementi strutturali secondari e costruttivi non strutturali Più specificamente le NTC 2018 distinguono tra elementi strutturali secondari ed elementi costruttivi non strutturali.



Riguardo ai primi «[…] La rigidezza e la resistenza alle azioni orizzontali di tali elementi possono essere trascurate. Tali elementi sono progettati per resistere ai soli carichi verticali e per seguire gli spostamenti della struttura senza perdere capacità portante […]». Appartengono a questa prima categoria tegole, camini, controsoffitti e quant’altro non ha rigidezza tale da influire sul comportamento dinamico della struttura.



Riguardo i secondi le norme tecniche intendono «[…] Per elementi costruttivi non strutturali […] quelli con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone […]». Rientrano sicuramente in questa categoria i tamponamenti esterni dei telai in cemento armato, che in molti casi possono contribuire, nei loro limiti, a contenere gli spostamenti del telaio durante la scossa sismica. Significativo, per esempio, è il contributo positivo dei tamponamenti a chiusura del piano pilotis che rappresenta una tipica zona di debolezza sismica.

Sicurezza sismica degli impianti Le norme tecniche impongono altresì un’attenzione particolare per la sicurezza sismica degli impianti, specificando che «[…] della progettazione antisismica degli impianti è responsabile il produttore, della progettazione antisismica degli elementi di alimentazione e collegamento è responsabile l’installatore, della progettazione antisismica degli orizzontamenti, delle tamponature e dei tramezzi a cui si ancorano gli impianti è responsabile il progettista strutturale. La capacità dei diversi elementi funzionali costituenti l’impianto, compresi gli elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura principale, deve essere maggiore della domanda sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite da considerare. È compito del progettista della struttura individuare la domanda, mentre è compito del fornitore e/o dell’installatore fornire impianti e sistemi di collegamento di capacità adeguata […]»

Buone pratiche per il miglioramento antisismico Il filo conduttore per garantire la sicurezza sismica di tutti gli elementi non strutturali sono i collegamenti con le strutture portanti. Essi possono essere diversificati in funzione della tipologia di elemento.



Possiamo ricordare alcune buone pratiche come, ad esempio, un maggior irrigidimento dei comignoli mediante incamiciatura con rete metallica flessibile e controventi collegati alla copertura; controventamento dei controsoffitti (la cui struttura portante sia resa maggiormente solidale ai travetti del solaio), minimizzandone lo spostamento orizzontale al fine di impedire la caduta dei pannelli e rendendo autoportanti i corpi illuminanti ad essi collegati; consolidamento e miglior collegamento dei cornicioni; ancoraggio dei parapetti e delle pareti in cartongesso con reti metalliche o in fibra di vetro (coperte con successivo intonaco) opportunamente collegate alle strutture portanti; rivestire con pellicole protettive i vetri di grosse superfici vetrate, in modo da evitare la frantumazione in caso di caduta; incrementare il numero dei dispositivi di ancoraggio dei coppi di copertura; fissare alle pareti gli armadi e il mobilio di grosse dimensioni (in molti casi l’incolumità delle persone è stata messa a rischio più dalla caduta o ribaltamento di pesante mobilio che dal danneggiamento delle strutture della casa); proteggere con elementi metallici con funzione di “parapetto” la merce degli scaffali dei supermercati.

Collegamento degli impianti alle strutture Riguardo gli impianti, essi non possono essere vincolati alla costruzione contando sull’effetto dell’attrito, bensì devono essere collegati ad essa con dispositivi di vincolo rigidi o flessibili.



Come sempre accade in ambito sismico, la sicurezza deriva prima di tutto da semplici dettagli costruttivi che migliorano i collegamenti e limitano gli spostamenti: ciò vale sia per gli elementi portanti dell’edificio, sia per quelli non strutturali.

