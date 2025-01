Sicurezza sul lavoro: gli aspetti importanti spesso sottovalutati

La sicurezza sul posto di lavoro è fondamentale per tutte le persone che lavorano all’interno di un’organizzazione e per l’organizzazione stessa, in quanto influisce su molti aspetti del lavoro: dal benessere di operai e dipendenti alla produttività, fino alla salvaguardia delle attrezzature.



Assicurare la sicurezza sul lavoro non è semplice e gli elementi da considerare variano in base all’attività dell’azienda; se negli impianti di produzione e nei cantieri si ha bisogno di misure specializzate e abbigliamento antinfortunistico, mantenere al sicuro i lavoratori e le risorse di un ufficio richiede altre procedure.



In questo articolo esploriamo alcuni strumenti, metodi e procedure che vengono spesso sottovalutati, ma contribuiscono a mantenere e migliorare la sicurezza sul posto di lavoro in qualsiasi azienda, indipendentemente dall’attività svolta.



Kit di pronto soccorso Gli incidenti accadono ovunque, in qualsiasi momento e bisogna essere sempre preparati. In qualsiasi ambiente di lavoro deve sempre essere presente un kit di pronto soccorso rifornito di tutto il necessario.



Ormai, grazie all’avvento delle farmacie online che permettono di ordinare tutto il necessario e riceverlo comodamente in azienda, non ci sono più scuse. Il kit deve essere pronto e a portata di mano quando qualcuno ha bisogno di aiuto: bende, cerotti, ghiaccio istantaneo, antidolorifici sono indispensabili.

Misure di sicurezza fisica Le misure di sicurezza fisica sono quelle che permettono di proteggere i propri impiegati da potenziali minacce e di scongiurare eventuali minacce. Tra questi strumenti, possiamo elencare telecamere di sorveglianza, serrature, allarmi, porte antincendio e infrastrutture per l’evacuazione degli edifici.



La sicurezza fisica è importante anche per l’azienda e comprende anche sistemi di controllo degli accessi che limitano l’ingresso non autorizzato in determinate aree.

Formazione Come sottolineato all’interno del Piano integrato 2025, una formazione completa ed esaustiva è fondamentale per ridurre e prevenire gli infortuni sul posto di lavoro. Che si tratti di operai o impiegati, tutti i dipendenti devono avere accesso a corsi di formazione sulla sicurezza e pronto soccorso in linea con la posizione che ricoprono.



Bisogna creare una cultura della sicurezza sul posto di lavoro. Per ridurre gli infortuni, la sicurezza deve diventare parte integrante dell’azienda ed essere promossa attivamente. Ad esempio, può essere utile implementare un sistema a premi per chi segue le politiche di sicurezza, oppure organizzare incontri con medici per individuare le aree in cui c’è un alto rischio di infortuni per i dipendenti.

L’importanza della pulizia Un ambiente di lavoro disordinato può causare incidenti inutili. Bisogna assicurarsi che le scatole siano impilate in modo sicuro e che le perdite d’acqua vengano pulite e risolte rapidamente.



Gli spazi poco salubri possono anche avere un impatto negativo sulla salute dei dipendenti. Per questo motivo, è fondamentale pensare anche alla pulizia dell’aria e installare impianti di ventilazione, riscaldamento o climatizzazione in grado di monitorare e ottimizzare i livelli di umidità e filtrare le particelle dannose.



Le aziende dovrebbero anche eseguire ispezioni regolari per verificare potenziali pericoli come cavi aggrovigliati, pavimenti disordinati e utensili disorganizzati.