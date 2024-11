Serrature di design e tecnologia d’avanguardia al B-Luxe Gironda di Ravenna

Nel cuore di Ravenna, il B-Luxe Gironda si distingue per il suo design sofisticato, un perfetto connubio di eleganza classica e comfort moderno.



In questa struttura ricettiva di alto livello, l’azienda dormakaba ha contribuito a valorizzare l’esperienza degli ospiti, integrando soluzioni tecnologiche all’avanguardia che si fondono armoniosamente con gli ambienti interni, esaltando la sicurezza e il benessere degli ospiti senza compromettere lo stile. Vediamo quali soluzioni sono state installate.



Serrature Pixel Il punto di forza di questa installazione è rappresentato dalle serrature Pixel, scelte per la loro combinazione perfetta di design e funzionalità. Queste serrature, dotate di un sistema di apertura elettronico avanzato, si integrano con eleganza all’interno degli ambienti della struttura, grazie alla loro estetica raffinata. La finitura minimalista e moderna delle serrature Pixel si fonde con il design degli arredi, grazie anche ai pomoli Olivari, che completano le serrature aggiungendo un tocco di lusso e raffinatezza in ogni stanza. La scelta di dormakaba per l’accesso alle camere si sposa così con la volontà della struttura di offrire un servizio all’altezza delle aspettative, dove la funzionalità si unisce alla bellezza.

Lettori SR Oltre alle serrature per le camere, i lettori SR installati nelle aree comuni garantiscono un accesso sicuro e controllato, permettendo agli ospiti di entrare in spazi condivisi, come l’ingresso, attraverso il semplice uso di un badge. Questo sistema riduce al minimo le complessità per gli utenti, mantenendo un alto livello di sicurezza e facilitando la gestione delle aree comuni. La sicurezza non è mai stata così discreta, con tecnologie intelligenti che operano in background per garantire il massimo comfort agli ospiti senza essere invasive.

Software Ambiance Il cuore della gestione dell’accesso, tuttavia, risiede nel software Ambiance di dormakaba, una piattaforma che centralizza e gestisce tutte le operazioni di accesso della struttura. Facile da usare e altamente performante, Ambiance permette al team del B-Luxe Gironda di monitorare in tempo reale (wireless) le presenze, gestire l’autorizzazione agli accessi e controllare le serrature e i lettori da una singola interfaccia. Questa soluzione intelligente rende la gestione delle camere e delle aree comuni estremamente fluida, con la possibilità di personalizzare l’esperienza dell’ospite e ottimizzare la sicurezza.

L’installazione di dormakaba ha quindi trasformato il B-Luxe Gironda in una struttura moderna e sicura, che non rinuncia però alla bellezza e all’eleganza dei suoi spazi. La sinergia tra tecnologia avanzata e design impeccabile è un esempio perfetto di come soluzioni smart possano integrarsi senza soluzione di continuità con ambienti di alto livello, migliorando l’esperienza degli ospiti e al contempo semplificando la gestione interna della struttura. In questo modo, dormakaba ha contribuito a creare un ambiente in cui la sicurezza, il comfort e l’estetica si incontrano in modo perfetto, rispecchiando appieno la filosofia del B- Luxe Gironda: offrire un soggiorno unico, elegante e sicuro.



Progetto architettonico & Interior Design : GMA Architecture & Interior Design – Selezione oggetti di arredo: Atelier Biagetti & Biagetti Design Club – Crediti fotografici: Andrea Brandino

