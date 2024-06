Salva-Casa, INU: bene, ma serve intervento complessivo sul governo del territorio

Da INU, Istituto Nazionale di Urbanistica, arriva un apprezzamento degli obiettivi di semplificazione del decreto Salva Casa, ma anche un monito sulla necessità di un riequilibrio della materia attraverso un “intervento complessivo sul governo del territorio”. La strada, secondo INU, è l’approvazione di una “legge di principi sul governo del territorio”.



La preoccupazione degli urbanisti

È questa in sostanza la posizione sul Salva Casa espressa dall’Istituto nel corso dell’audizione in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati. Vi hanno preso parte Michele Talia, presidente dell’INU, e Fabio Pellicani, giurista e membro di INU Lombardia, che ha messo in luce nel dettaglio tecnico gli aspetti del provvedimento che secondo l’Istituto Nazionale di Urbanistica sarebbero da limare e modificare.



Talia, pur evidenziando gli aspetti positivi del decreto, ha espresso la preoccupazione degli urbanisti che “la sua approvazione, assieme a quella del Testo Unico sull’edilizia attualmente in discussione, ponga le basi per un’ulteriore rimozione di temi quali l’urgenza dell’approvazione di un piano nazionale per l’abitare, o l’esigenza di colmare il vuoto normativo che penalizza storicamente la disciplina e la legislazione sul governo del territorio. Da questo punto di vista è proprio la tendenza delle misure a carattere edilizio a intervenire sempre più frequentemente su ambiti propri dell’urbanistica a dimostrare che il legislatore si vede costretto ad effettuare questa invasione di campo proprio per la mancanza di una disciplina urbanistica disponibile e aggiornata: quella in vigore risale al 1942. Gli effetti di un tale modus operandi rischiano però di essere molto negativi, dando luogo a conflitti giurisdizionali sempre più frequenti e a una confusione crescente tra norme urbanistiche e norme edilizie”.