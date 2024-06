Salvarsi la pelle. Per Würth non è un modo di dire

Con l’arrivo dell’estate, la campagna di Würth Italia su Sicurezza sul lavoro e DPI non si ferma e porta l’attenzione su un tema spesso trascurato ma di cruciale importanza per chi lavora all’aperto e sotto il sole: la protezione della pelle.



La gamma di articoli professionali di antinfortunistica e dispositivi di protezione individuale, si arricchisce infatti di nuovi prodotti.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

L’importanza di prodotti di protezione della pelle attentamente selezionati L’esposizione prolungata ai raggi solari può causare danni significativi alla pelle, da scottature e invecchiamento precoce a rischi più seri come il melanoma. Per questo motivo, Würth Italia ha ampliato la sua gamma di prodotti con una linea completa di prodotti di protezione della pelle.



Questa nuova offerta include creme solari ad alta protezione, lozioni idratanti post-esposizione e prodotti specifici per la cura quotidiana della pelle. L’obiettivo è fornire agli operatori strumenti efficaci per prevenire danni cutanei e problematiche che si possono generare a causa dell’attività lavorativa, specie per chi opera sotto il sole o in ambienti umidi, a contatto con lubrorefrigeranti o con sostanze poco irritanti, ma che sporcano la pelle.

Collaborazione con l’influencer Califfo Per il lancio della nuova linea di prodotti skincare, Würth Italia ha scelto di collaborare con un volto noto e apprezzato: Califfo. Da anni partner dell’azienda, il falegname creativo Califfo è stato selezionato per la sua capacità di comunicare in modo diretto e autentico con il pubblico. La campagna è stata veicolata principalmente su Instagram, piattaforma ideale per raggiungere una vasta audience e trasmettere messaggi chiari e coinvolgenti. Califfo ha condiviso consigli pratici e informazioni dettagliate sui nuovi prodotti, sottolineando l’importanza della protezione della pelle per chi lavora all’aperto.

Sensibilizzazione sulla sicurezza con la campagna “Proteggi ciò che sei, lavora con il cuore” Oltre alla promozione della linea skincare, la campagna “Proteggi ciò che sei, lavora con il cuore” ha svolto un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione del pubblico riguardo alla sicurezza sul lavoro, in particolare in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.



Califfo ha avuto un ruolo centrale anche in questa campagna, contribuendo a diffondere un messaggio forte sull’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate, non solo per la pelle ma per la salute in generale. Il post su Instagram ha riscosso un grande successo, aumentando la consapevolezza degli utenti sulla sicurezza sul lavoro.



Per saperne di più

eshop.wuerth.it