Prodotti FILA Solutions per la pulizia del bagno: alleati per un’igiene perfetta

Muffe, annerimenti e depositi di calcare sono acerrimi nemici della doccia, che notoriamente è tra gli ambienti più difficili da mantenere puliti e belli nel tempo.



Non si tratta esclusivamente di una questione estetica: un’area doccia salubre è un presupposto fondamentale per un bagno igienico e funzionale.



FILA SALVADOCCIA Per proteggere adeguatamente questo particolare spazio, FILA Solutions propone FILA SALVADOCCIA, il protettivo anti infiltrazione, idrorepellente e consolidante, a basso impatto ambientale per docce. Sviluppato nei laboratori di Ricerca e Sviluppo dell’Azienda, il prodotto si caratterizza per la formulazione a base acqua studiata per proteggere fughe, crepe e fessure dei rivestimenti doccia da muffe, alghe, annerimenti ed efflorescenze. Punto di forza del prodotto è la capacità di bloccare le infiltrazioni, proteggendo fino ad un 1 mm eventuali fessurazioni. Penetrando in profondità per consolidare i materiali e rallentarne l’invecchiamento, ne conserva al contempo la traspirabilità. Nelle docce “vissute” diventa quindi l’alleato perfetto per interventi di impermeabilizzazione in tempi rapidi, permettendo di riutilizzare la doccia dopo sole 24 ore dal trattamento. Su ambienti doccia nuovi svolge anche un’azione protettiva con un effetto barriera contro l’assorbimento dell’acqua. L’efficacia del prodotto fa sì che anche la manutenzione ordinaria del box doccia risulti più facile e veloce. L’applicazione è molto semplice: il prodotto, pronto all’uso, va steso su tutta la superficie pulita, impregnando bene le fughe e rimuovendo eventuali residui in eccesso con un panno. Si asciuga in 4 ore e la doccia può essere utilizzata già il giorno seguente.



FILA SALVADOCCIA risulta quindi ideale per l’impiego in ambienti domestici e professionali, dai centri spa alle palestre alle saune: è indicato per tutti i materiali con un effetto a lunga durata, senza alcun rischio di ingiallimenti. Può essere infatti utilizzato su fughe cementizie, gres, ceramica, mosaico, pietra naturale e ricostruita, agglomerati e cemento.

NODROPS Per completare la pulizia e proteggere tutte le superfici in vetro, rendendole idrofile, FILA propone NODROPS e l’acqua scivola via senza lasciare tracce di calcare. È facile da applicare e non necessita di risciacquo, perché non lascia aloni. È ecologico e può essere utilizzato per la manutenzione ordinaria di rubinetterie, elementi in acciaio, plexiglass e specchi.

DEEPCLEAN Nel caso in cui la superficie da trattare presenti evidenti tracce di calcare, prima di applicare NODROPS, FILA consiglia di intervenire con l’apposito detergente DEEPCLEAN, che pulisce a fondo tutte le superfici del bagno, compresi i mosaici, togliendo il calcare e rendendo il tutto brillante, dai sanitari ai pavimenti. Facilissimo da usare, si spruzza e si passa… Purifica e sanifica.

Chi è FILA Solutions FILA Solutions è un punto di riferimento internazionale nei sistemi per la protezione e manutenzione di tutte le superfici. La “Fabbrica Italiana di Lucidi e Affini” fondata nel 1943, grazie all’attuale Presidente Beniamino Pettenon ha evoluto il suo core business da prodotti per calzature, cere e detergenti domestici a prodotti per la cura delle superfici, con un fatturato 2023 che si attesta intorno ai 22 milioni di euro. Oggi i figli di Beniamino, Francesco ed Alessandra Pettenon, ricoprono la carica di Amministratori Delegati dell’Azienda: una realtà in continua espansione, che conta 103 collaboratori tra l’headquarter e l’Innovation Center di San Martino di Lupari (PD), il Centro di Sperimentazione a Fiorano Modenese nel cuore del Distretto ceramico di Sassuolo e un’organizzazione commerciale presente in Francia, Germania, Spagna, USA, Gran Bretagna e Emirati Arabi.



Il tutto secondo una strategia che mette al centro la sostenibilità: tutti i prodotti sono realizzati con tecnologie a basso impatto, i detergenti contengono ingredienti biodegradabili fino al 98% mentre le formulazioni a base acqua rappresentano l’83% sul totale della produzione.



