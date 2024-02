PNRR ricariche elettriche: dal GSE guida e modello per l’installazione in città

È disponibile online, nella sezione dedicata del sito GSE, la guida operativa agli adempimenti in carico ai soggetti beneficiari e il modello del piano dettagliato delle installazioni per le infrastrutture di ricarica per i centri urbani previste dal PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3).



La guida, agli adempimenti in carico ai soggetti beneficiari previsti dal DM 10 del 12 gennaio 2023 e dall’Avviso n.333 del 10 maggio 2023, fornisce istruzioni sulla trasmissione al GSE del piano e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quest’ultima attesta l’ottenimento del preventivo di connessione e del titolo autorizzativo per ogni infrastruttura di ricarica ammessa all’agevolazione.



I beneficiari devono inviare il piano dettagliato delle installazioni entro il 29 febbraio 2024.



Analizziamo di seguito il contenuto della guida GSE.

A chi si rivolge la guida La Guida è dedicata ai beneficiari posizionati nella graduatoria della misura “Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica” del PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3). Questa iniziativa mira a promuovere la creazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.



La guida fornisce indicazioni sulla modalità di trasmissione dei documenti relativi agli obblighi del Soggetto beneficiario. Di seguito un breve riassunto su quali sono gli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari.

Invio del Piano dettagliato delle installazioni I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al GSE, successivamente all’aggiudicazione degli ambiti posti a bando, il piano dettagliato delle installazioni delle relative infrastrutture di ricarica. L’invio del suddetto piano al GSE dovrà essere effettuato tramite pec entro il 29 febbraio 2024.



Il soggetto beneficiario, contestualmente al caricamento del piano dettagliato delle installazioni, è tenuto a trasmettere al GSE tramite pec la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti.



La documentazione inviata sarà oggetto di istruttoria da parte del GSE, il quale potrà richiedere documentazione integrativa.