Patente a crediti cantieri: proroga in arrivo?

L’entrata in vigore della patente a crediti per le imprese edili, fissata al 1° ottobre parrebbe essere confermata, nonostante le richieste di proroga da parte di alcune forze politiche e associazioni di categoria. Secondo il Ministero del Lavoro, come riportato da IlSole24Ore che, non ci sarà alcun rinvio né un periodo transitorio, ma saranno garantiti tempi tecnici per permettere l’implementazione graduale del sistema.



L’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), tramite le parole della sua presidente Federica Brancaccio, ha chiarito che una proroga non è necessaria. Brancaccio ha sottolineato come l’associazione dei costruttori non intenda premere per un rinvio dell’adempimento, bensì per un’implementazione efficiente e veloce. Per Ance, è fondamentale che le imprese abbiano accesso a procedure snelle e rapide per rispettare le nuove normative senza difficoltà operative. La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è un obiettivo primario per l’Ance e la patente a crediti rappresenta un passo significativo verso una vera qualificazione del settore edilizio.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Da non perdere FORMATO CARTACEO Elaborazione e Gestione del DVR: carenze ed errori da evitare Questo testo è un manuale al contrario in quanto non istruisce qualcuno a far qualcosa (nello specifico, un Documento di Valutazione del Rischio) ma, piuttosto, vuole costituire un’ampia “raccolta” di errori, omissioni, carenze e criticità, analizzate e commentate dall’Autore, che molto spesso si riscontrano all’interno di questo fondamentale documento prevenzionistico, così che possa costituire una traccia utile all’estensore del DVR, per non incorrere negli stessi sbagli. Elaborare e gestire nel tempo un DVR “perfetto” non è semplice in quanto la possibilità di commettere un errore di valutazione è molto elevata. L’opera quindi offre al lettore (datore di lavoro, consulenti, tecnici, specialisti, professionisti) uno strumento pratico, operativo e caratterizzato da una grande concretezza che consente la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio in qualsiasi tipo di attività produttiva ed economica in modo completo, professionale, non burocratico, realmente utile per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e “a prova di errore”.Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro. Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024 34.20 € Scopri di più

Il ministero conferma la scadenza del 1° ottobre Negli ultimi giorni, alcune ipotesi di proroga dell’entrata in vigore della patente a crediti erano state ventilate a causa delle preoccupazioni emerse riguardo l’operatività del sistema. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha ribadito che non è prevista alcuna proroga e che tutto sarà pronto per il 1° ottobre. Questa decisione si scontra con le richieste avanzate sia da esponenti della maggioranza che dell’opposizione, che avevano presentato emendamenti al decreto Omnibus per posticipare l’entrata in vigore della patente di tre o addirittura sei mesi.



I principali sindacati del settore edile, tra cui la Filca Cisl e la Fillea-Cgil, hanno espresso la loro contrarietà a qualsiasi proroga. Mattia Pirulli e Enzo Pelle, rappresentanti della Filca-Cisl, hanno evidenziato come un rinvio non sia giustificato, specialmente alla luce del recente aumento degli infortuni e delle morti nei cantieri. Anche il segretario generale della Fillea-Cgil, Alessandro Genovesi, ha dichiarato che un rinvio sarebbe “inappropriato” e che è necessario avviare il sistema il prima possibile per garantirne il miglioramento e l’efficacia nel tempo.

Le proposte di proroga e le preoccupazioni delle imprese Le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, hanno avanzato diverse proposte emendative al Decreto Omnibus per posticipare l’entrata in vigore della patente a crediti. Fratelli d’Italia, Forza Italia e la Lega hanno presentato emendamenti per differire il termine al 1° gennaio prossimo, mentre il Pd e altri gruppi chiedono un rinvio al 1° aprile 2025. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha risposto con fermezza, dichiarando che non ci saranno rinvii e che le imprese dovranno adeguarsi al nuovo sistema entro il termine previsto.



Le imprese del settore edilizio, dal canto loro, hanno manifestato preoccupazione per la mancanza di informazioni dettagliate sul funzionamento della patente a crediti. In particolare, Renato Della Bella, vicepresidente di Confimi Industria, ha sottolineato come il regolamento attuativo non sia ancora stato reso noto e come non vi siano informazioni chiare sul portale dedicato alla presentazione delle domande. La richiesta delle imprese, tuttavia, non è quella di un rinvio, bensì di avere almeno un mese di tempo per adattarsi al nuovo sistema.

In attesa dell’OK definitivo Il Ministero del Lavoro, insieme all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sta lavorando per definire gli ultimi dettagli del sistema di qualificazione delle imprese. Il 29 agosto, il Consiglio di Stato ha espresso un parere sulla bozza del regolamento attuativo, richiedendo alcune modifiche. Uno degli ultimi passaggi necessari è il parere del Garante della Privacy, che deve valutare la gestione dei dati delle imprese. Fonti del Garante hanno confermato che il parere sarà rilasciato nei tempi previsti, consentendo di rispettare la scadenza del 1° ottobre.



In conclusione, nonostante le pressioni per un rinvio, la patente a crediti per le imprese edili probabilmente entrerà in vigore il 1° ottobre. La priorità, ora, è garantire che le imprese possano adeguarsi velocemente alle nuove disposizioni, semplificando le procedure e fornendo le informazioni necessarie per una corretta adozione del sistema.

Consigliamo la lettura del volume FORMATO CARTACEO Manuale “Smart” della Sicurezza per i Cantieri Edili Questo testo è un manuale pratico, completo di tutte le informazioni fondamentali sull’argomento della sicurezza in cantiere che ha l’obiettivo di essere agevolmente fruibile nella sua consultazione da tutti i soggetti coinvolti: dalla committenza al coordinatore, passando per i lavoratori autonomi e, naturalmente, la direzione lavori. Anche lo “schema” editoriale vuole essere snello ma, al contempo, esaustivo: per ogni figura ci si è voluti immedesimare negli obblighi e nelle conseguenti difficoltà di adempimento di ogni ruolo coinvolto, sintetizzandone i doveri, schematizzandone gli obblighi e le relative conseguenze penali e rinviando alle appendici (ed ovviamente a testi più specifici) per gli approfondimenti normativi. Linguaggio chiaro ma rigoroso, trattazione operativa, schemi sinottici e prontuari per ogni singola figura coinvolta nella sicurezza del cantiere creano un’opera di indispensabile consultazione, che fornirà tutte le soluzioni e gli spunti di approfondimento per affrontare qualunque situazione e risolverla in maniera efficiente ed efficace. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro. Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2023 24.70 € Scopri di più