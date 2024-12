Obiettivi ESG: ANICA Caldaie diventa Associazione Nazionale Innovazione Comfort Ambiente

Fondata nel 1981 dai principali marchi storici del riscaldamento italiano, ANICA Caldaie – l’Associazione Italiana che promuove l’accrescimento delle Nuove competenze necessarie per l’Impiantistica del Comfort e dell’Industria – si evolve per rispondere alle sfide del presente: durante l’Assemblea Nazionale dei Soci 2024 l’Associazione ha ribadito il proprio impegno verso l’innovazione, abbracciando la transizione energetica e le tecnologie digitali per un futuro più efficiente e sostenibile.



Da qui il nuovo orientamento strategico di ANICA e il nuovo payoff associativo, Associazione Nazionale Innovazione Comfort Ambiente (e non più Associazione Nazionale Industrie Caldaie Acciaio): un cambiamento significativo che segna una svolta nell’approccio multi-tecnologico alla transizione energetica nel settore del riscaldamento. I valori espressi dal nuovo payoff sono strettamente legati agli obiettivi ESG che le aziende socie oggi adottano per favorire uno sviluppo sostenibile e responsabile.



ANICA e criteri ESG (Environmental, Social, Governance) Il nuovo payoff di ANICA rappresenta una dichiarazione di intenti che allinea i valori dell’Associazione ai principi ESG, offrendo alle aziende un modello di sviluppo sostenibile e competitivo. Attraverso l’innovazione tecnologica, il miglioramento del comfort e il rispetto per l’ambiente, ANICA diventa promotrice di un cambiamento concreto nel settore HVAC.



Il termine Ambiente nel payoff sottolinea l’impegno di ANICA per la sostenibilità ambientale. Questo si collega direttamente all’aspetto Environmental degli obiettivi ESG, promuovendo tecnologie per il riscaldamento che riducono le emissioni di CO₂, migliorano l’efficienza energetica e supportano la transizione verso fonti rinnovabili.



La parola Comfort evidenzia l’attenzione al benessere delle persone, assicurando soluzioni tecnologiche che migliorano la qualità della vita in ambito domestico e industriale. Questo riflette l’aspetto sociale degli ESG, poiché garantisce ambienti sicuri, salubri ed efficienti per tutti gli utenti.



Innovazione rappresenta il pilastro fondamentale per garantire una governance responsabile, capace di adattarsi alle esigenze del mercato e di rispettare gli standard normativi. In questo contesto, le aziende associate possono adottare modelli gestionali che favoriscono la trasparenza e la collaborazione, rafforzando l’adesione ai principi ESG.

L’Assemblea Nazionale dei Soci ANICA L’Assemblea Nazionale dei Soci ANICA 2024 – che si è tenuta il 12 dicembre scorso a Calcinato (Brescia) nella sede di Paradigma Italia S.p.A., associata ANICA e realtà molto attenta all’ambiente, che nel 2023 è diventata “Società Benefit” per mettere al centro della sua attività l’impegno per un impatto positivo sulla società e sull’ambiente – si è manifestata immediatamente come un evento carico di contenuti caratterizzato da una partecipazione molto ampia, con la presenza fisica dei Soci e di ospiti d’eccezione come, ad esempio, la presenza del Direttore Generale del CTI (Comitato Termotecnico Italiano) Antonio Panvini.



L’introduzione da parte del Presidente ANICA, David Herzog – CEO di HOVAL e Swiss Chamber Board Member (Zanica, Bergamo) – non lascia dubbi sulla volontà di ANICA di sostenere uno sviluppo equilibrato e multitecnologico, che produca i migliori risultati energetici, ecologici ed economici nel ciclo vita degli impianti.



“Nel 2024 il nostro lavoro si è concentrato su alcuni aspetti fondamentali per lo sviluppo strategico della nostra associazione, gettando solide basi per una crescita sostenibile e integrata. In primo luogo, abbiamo affrontato con decisione tematiche chiave legate alla Governance e Compliance, rafforzando la struttura interna del nostro ente. Contestualmente, abbiamo affinato il nostro posizionamento strategico nel segmento del “professional heating”, consolidando competenze attraverso lo sviluppo e la formalizzazione del nostro network di partner. Questi passi si sono dimostrati cruciali per migliorare la nostra capacità di rispondere in modo integrato alle sfide tecnologiche e normative del settore. In secondo luogo, ci siamo resi sempre più consapevoli del ruolo cruciale che ANICA riveste nel “professional heating”, con il suo approccio integrativo alle soluzioni” ha affermato Herzog nel suo speech introduttivo.



E ha aggiunto: “Tra i temi centrali del prossimo anno sarà fondamentale la nostra attenzione alle misure di decarbonizzazione delle imprese, che seguono il principio dell’implementazione nella: sostituzione, integrazione, recupero, regolazione e ottimizzazione del ciclo di vita degli impianti. A ciò si aggiunge un’intensificazione del nostro ruolo di consulenti esperti in tali ambiti, dove vediamo un grande potenziale di crescita. Infine, puntiamo a fare un ulteriore passo avanti nel campo della comunicazione e della formazione, sia interna che esterna.”



Il 2024 per ANICA si è configurato fin da subito come un anno di ripartenza, ricchissimo di attività svolte in maniera professionale, visto l’alto livello di specializzazione di tutte le persone coinvolte tra Soci, Staff e Consulenti dell’Associazione. L’attivo coinvolgimento dei Soci è stato nel 2024 un elemento di alto valore aggiunto, poiché molti Soci hanno colto la sfida, lanciata dal Presidente Herzog, del rilancio dell’Associazione, reduce da qualche anno di stasi, con la voglia e l’energia di costruire un concetto nuovo adatto ai tempi.



anicacaldaie.it



(Articolo tratto dal comunicato ufficiale a cura di Andromeda Marketing)

