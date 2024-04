Innovazione in cantiere: esempi di macchine edili elettriche

L’industria delle costruzioni, con l’introduzione di macchinari completamente elettrici – che stanno rivoluzionando il modo in cui pensiamo a efficienza, sostenibilità e innovazione – è testimone di un cambiamento significativo. In questo articolo ci concentreremo su alcuni dei più interessanti progressi nel campo delle macchine edili alimentate a batteria, esplorando le caratteristiche e le applicazioni che le rendono adatte ad un’industria sempre più attenta all’ambiente.



La transizione verso l’uso di macchine elettriche rappresenta un passo in avanti verso la riduzione dell’impatto ambientale dell’edilizia. Piattaforme come Truck1 Italia giocano un ruolo chiave, offrendo un’ampia selezione macchine movimento terra usate, sia elettriche sia tradizionali, che permettono ai professionisti del settore di trovare gli strumenti giusti per i loro progetti, sostenendo così la transizione verso pratiche più sostenibili.



Caricatore Volvo LX03 Un esempio notevole di innovazione è il Volvo LX03, un concept di caricatore completamente elettrico e autonomo sviluppato in collaborazione con Lego Technic. Questo modello, con il suo design unico e le capacità operative avanzate, dimostra il potenziale delle tecnologie elettriche nel migliorare l’efficienza e la flessibilità sul cantiere.



Con un peso di 5 tonnellate e una capacità di carico di 4 tonnellate, mostra come le macchine elettriche possano competere, in termini di potenza, con i loro omologhi a combustione. Una delle sue caratteristiche distintive è il telaio a forbice, che offre alla macchina mobilità ed efficienza. Un altro aspetto innovativo è il movimento specializzato della benna, che aumenta la stabilità durante il carico, semplificando operazioni altrimenti complesse.



Il caricatore Volvo LX03 può funzionare per 4-8 ore con una singola ricarica, ed è per questo ideale per una giornata di intenso lavoro in cantiere.

Escavatore elettrico Volvo EC 230 Allo stesso modo, l’escavatore elettrico Volvo EC 230 mostra come le macchine di grandi dimensioni possano essere trasformate per adattarsi a un’era più ecologica. Questo escavatore da 23 tonnellate supera le prestazioni delle varianti diesel non solo in termini di tempi di ciclo, ma anche offrendo un funzionamento più silenzioso ed efficiente.



È dotato di una batteria agli ioni di litio da 264 kW, che gli permette di operare per un’intera giornata lavorativa con una sola ricarica, riducendo significativamente le esigenze di manutenzione e i costi operativi.



Con una potenza del motore di picco di 160 kW (214 cavalli), l’EC 230 è un eccellente esempio di come la potenza e la sostenibilità possano andare di pari passo.