L’evoluzione sostenibile e Made in Italy delle lastre in gesso

Saint-Gobain Italia presenta Gyproc 4Pro®, un’innovativa lastra in gesso rivestito prodotta in Italia, che porta a un livello superiore facilità di utilizzo, versatilità e affidabilità, garantendo una qualità di finitura a prova dei più sofisticati sistemi di illuminotecnica a luce radente.



Perché scegliere una lastra con i bordi assottigliati? Gyproc 4Pro® è una lastra in gesso rivestito facile e veloce da installare e garantisce una finitura di alta qualità: perfettamente liscia e uniforme per progetti illuminotecnici sofisticati.



A prova di luce radente, di cavillature, dei più esperti installatori e di applicazioni a regola d’arte.



La nuova lastra si inserisce all’interno dell’ampia gamma di prodotti Saint-Gobain Italia a marchio Gyproc, che annovera anche intonaci e finiture a base gesso. Le soluzioni con Gyproc 4Pro® sono ideali sia per la nuova edilizia sia per le ristrutturazioni, grazie alle proprietà di isolamento acustico, di resistenza al fuoco e ai vantaggi applicativi.



Ciò che distingue Gyproc 4Pro® è l’innovazione costituita dai quattro bordi assottigliati. Nel raffronto con le tradizionali lastre, la presenza del ribassamento anche sui bordi trasversali evidenzia importanti vantaggi pratici ed estetici.

Foto 1_Lastra standard in gesso rivestito di tipo A (EN 520) con tutti e 4 i bordi assottigliati realizzati in linea ©Gyproc

L’innovazione dei bordi assottigliati Nella preparazione dei giunti, i bordi longitudinali e trasversali assottigliati di Gyproc 4Pro® sono già pronti ad accogliere lo stucco, senza richiedere operazioni preliminari quali la svasatura. Inoltre, il riempimento del giunto e l’applicazione del nastro di armatura risultano agevoli e veloci, non necessitando di aggiunte di materiale.



Anche la copertura del nastro di armatura diviene un’operazione semplice e rapida perché la planarità del giunto può essere ottenuta già in prima mano, senza i tempi di attesa dovuti alla necessità di applicare più mani di stucco allargando il giunto.



Una finitura totale perfettamente liscia è raggiungibile senza dover intervenire con ulteriori mani di stucco, con un risparmio fino al 15% nel consumo di materiale. Confrontando la lastra Gyproc 4Pro® e una lastra con bordo dritto, la finitura di Gyproc 4Pro® non ha nessuno spessore eccedente di stucco sulla superficie, mentre la finitura di una lastra con bordo dritto può avere fino a 2mm in più di spessore di stucco sulla superficie.



In virtù di queste caratteristiche, Gyproc 4Pro® si propone come soluzione intelligente ed evoluta per applicazioni a controsoffitto, pareti divisorie e contropareti, assicurando installazioni veloci, particolarmente resistenti alla cavillatura e con finiture a regola d’arte.



Oltre al grande vantaggio applicativo e all’aspetto estetico di qualità, Gyproc 4Pro® completa le soluzioni in cui è utilizzata fornendo ottime prestazioni di isolamento acustico e resistenza al fuoco.

Foto 2_Finitura totale perfettamente liscia, raggiungibile senza dover intervenire con ulteriori mani di stucco ©Gyproc

Un’innovazione sostenibile Gyproc 4Pro® e gli altri prodotti a marchio Gyproc contribuiscono all’impegno del Gruppo Saint-Gobain a conseguire la neutralità carbonica entro il 2050.



Il gesso che costituisce la materia prima delle lastre, infatti, è costituito da roccia estratta da giacimenti esenti da composti nocivi. Durante il processo di trasformazione viene emesso in atmosfera unicamente vapore acqueo e il prodotto finito è privo di emissioni per tutto il suo ciclo di vita.



Le soluzioni con Gyproc 4Pro® possono essere completate con l’utilizzo di Gyproc Evoplus Premium, lo stucco in polvere a marchio Gyproc ad alte prestazioni per la finitura delle lastre in gesso rivestito e weberpaint gypsum: l’idropittura specifica per cartongesso ad applicazione diretta.



Entrambi i prodotti sono ideali per applicazioni professionali che richiedono finiture e prestazioni superiori e rispondono ai criteri ambientali minimi (CAM).

Foto 3_Gyproc 4Pro® e gli altri prodotti a marchio Gyproc contribuiscono all’impegno del Gruppo Saint-Gobain a conseguire la neutralità carbonica entro il 2050 ©Gyproc

