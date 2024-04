Infinito, il primo box doccia con apertura magnetica

Infinito si distingue per essere il primo box doccia in assoluto con sistema di apertura magnetica. Grazie alla sua avanzata tecnologia e all’impegno di Relax nell’innovazione tecnologica, la nuovissima collezione Infinito offre un’esperienza di doccia completamente rivoluzionaria.



Le cabine doccia Infinito sono infatti dotate di magneti potentissimi che supportano e consentono lo scorrimento delle ante in apertura e in chiusura. Relax, azienda riconosciuta a livello nazionale ed internazionale per il grande impegno e la ricerca nel settore delle cabine doccia, presenta così il suo ultimo ritrovato tecnologico.



In termini pratici, la levitazione magnetica significa zero manutenzione e zero necessità di ricambi. Questo si traduce nell’assenza di cuscinetti (comuni nelle cabine doccia tradizionali) e, di conseguenza, nell’assenza di manutenzione. Significa anche silenziosità: l’assenza dei cuscinetti tradizionali elimina il rumore associato alla loro apertura e chiusura nelle cabine doccia convenzionali.



Foto 1_Box doccia Infinto, dettaglio raccordo ©Relax

Box doccia Infinito: oltre 200 mila cicli di apertura e chiusura Infinito in ogni aspetto, dal nome alla funzionalità, è un prodotto progettato per durare nel tempo.



Dotato di una durata praticamente eterna, Infinito si distingue come uno dei box doccia più resistenti sul mercato, con oltre 200 mila cicli di apertura e chiusura, pari a dieci volte la longevità di un box doccia tradizionale.

210 cm di design e innovazione Leader indiscusso tra gli scorrevoli, Infinito si distingue per la sua straordinaria altezza di ben 210 cm, superando tutti gli altri box doccia. I suoi profili ridotti sono stati studiati per conferire un’eleganza senza eguali, in abbinata al meccanismo di apertura e chiusura dell’anta che contraddistingue il box doccia.



Infine, con soli 9 mm di distanza fra anta scorrevole e parete fissa, Infinito si forgia di un accorgimento estetico, che distingue un prodotto nato per essere riconoscibile.

Foto 2_Box doccia Infinito ©Relax

Nuovissima regolazione micrometrica dei cuscinetti Grazie alla regolazione micrometrica dei cuscinetti, è possibile regolare l’anta durante l’installazione con estrema precisione, utilizzando semplicemente una chiave esagonale. Questo innovativo metodo consente una regolazione precisa in un unico movimento, garantendo sempre un funzionamento ottimale e scorrevole.

Funzionalità e pulizia Oltre all’attenzione tecnica ed estetica, Infinito offre anche modalità di pulizia semplici e funzionali, con un sistema di sgancio inferiore dell’anta e viti a scomparsa nei profili murali, insieme a un vetro da 8 mm trattato contro il calcare.

Sicurezza La sicurezza è prioritaria con un nuovo sistema di antisgancio della porta che impedisce all’anta di uscire dal binario durante l’apertura, oltre a un sistema di rallentamento che previene aperture e chiusure brusche.



Certificato da TÜV SÜD per sicurezza, affidabilità e durata, Infinito offre soluzioni estetiche e funzionali di alto livello, integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente bagno con stile e tecnologia avanzata.

Foto 3_Box doccia Infinito ©Relax

Box doccia sostenibile Infinito si impegna anche per essere innovazione sostenibile, con l’utilizzo della tecnologia di levitazione magnetica a ridurre l’attrito e migliorare l’efficienza energetica di un prodotto, come il box doccia, soggetto normalmente ad usura. Questo, insieme ai materiali di alta qualità e alla lunga durata del prodotto, contribuisce a una significativa riduzione della necessità di sostituire componenti meccaniche, riducendo così il consumo di risorse.