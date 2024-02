Veicoli e ricambi: breve guida all’acquisto di un SUV

Acquistare un’auto non è mai semplice. È sempre bene porsi delle domande per comprendere quale tipo di veicolo si desidera, se una berlina, se una compatta, oppure un crossover.



Inoltre, è importante comprendere se si desidera un’auto a combustione interna (che sia benzina, diesel o Gpl), oppure una ibrida o una elettrica.



Importante è comprendere lo stile di vita che si adotta, quanto ci si allontana dalla città e quanti chilometri si fanno al giorno.



Cosa tenere a mente quando si acquista un SUV? Da valutare anche il costo dei ricambi, che possono essere ad esempio i ricambi BMW, e che possono essere acquistati usati.

Per questo abbiamo deciso di creare una breve guida per tutti coloro che sono alla ricerca di un SUV.



I crossover sono di gran lunga il tipo di veicolo più popolare in tutto il mondo negli ultimi anni. Molti acquirenti sono attratti dalla loro altezza da terra, alcuni dalla trazione integrale, altri per la migliore capacità fuoristrada. La verità è che sono molto versatili, spesso possiedono dei buoni interni e un buon baule. Sono spesso disponibili in vari prezzi e dimensioni, anche per le famiglie, come i crossover a tre file con sette o otto posti disponibili. I modelli elettrificati stanno diventando sempre più presenti, con propulsori ibridi, ibridi plug-in e completamente elettrici.

I tipi di SUV presenti sul mercato La maggior parte dei SUV moderni assomigliano più a un’auto che a un fuoristrada militare, come era più comune in passato (ricordiamo i primi Land Rover). Spesso berline e SUV condividono la stessa piattaforma, ovvero praticamente lo stesso telaio e le stesse motorizzazioni.



Per questo oggi i SUV possiedono una maggior maneggevolezza e un miglior comfort alla guida. Spesso viene offerta la trazione integrale, ma solo come optional, mentre sono spesso incluse opzioni più fluide per fronteggiare selciati non standard, come asfalto o cemento. Inoltre, la maggior parte dei SUV possiede una buona capacità di traino. Ma vediamo insieme i vari tipi di SUV.

SUV Sub-compatti Fascia di prezzo, tra i 15mila euro e i 30mila. Sono in rapida crescita e offrono un’alternativa alle utilitarie e alle berline compatte. Spesso condividono le stesse piattaforme.

SUV compatti Fascia di prezzo tra i 20mila e i 35mila, con i modelli di lusso che si aggirano intorno ai 50mila. Sono un po’ più grandi di una berlina e possono offrire una buona capacità di carico.



SUV di medie dimensioni Fascia di prezzo, tra i 30mila e i 50mila euro, con modelli di lusso che possono superare i 60mila euro. Spesso sono scelti dalle famiglie con uno o due figli.



SUV di grandi dimensioni Per quanto riguarda la fascia di prezzo, si aggirano tra i 65mila e i 90mila euro. Offrono molta potenza, un grande spazio interno e una capacità di traino maggiore. Spesso, però, sono anche molto grandi e ingombranti. Sono difficili da parcheggiare e consumano molto.



Oltre al tipo di SUV, ci sono anche altre caratteristiche importanti da dover considerare.



pixabay.com/Riedelmeier