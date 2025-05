Fassa Bortolo celebra 30 anni di colore: crescita, innovazione e nuovi progetti

Il 2025 di Fassa Bortolo è all’insegna del colore: l’azienda festeggia un traguardo importante, i 30 anni di attività del colorificio di Spresiano, nel trevigiano. Un’avventura iniziata nel 1995 e fondata sulla solida reputazione di Fassa Bortolo nel mondo dell’edilizia.



Nonostante l’iniziale diffidenza del settore, tradizionalmente frammentato e considerato separato rispetto al mondo degli intonaci, l’azienda è riuscita a imporsi grazie alla profonda conoscenza dei supporti e a una costante propensione all’innovazione tecnologica. E oggi, dopo trent’anni, il colorificio di Spresiano rappresenta un punto di riferimento nel settore delle finiture, con oltre 700 tintometri ColorLife installati in Italia e all’estero e una continua ricerca di soluzioni innovative.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

La strategia vincente: innovazione e conoscenza dei supporti Come spiega Paolo Quarello, Direttore Sistema fassaColour: “La realtà dei colorifici in Italia era, ed è tuttora, molto frammentata e c’erano tantissimi concorrenti, ma Fassa aveva dalla sua parte una grandissima conoscenza del supporto e una propensione all’innovazione tecnologica che l’ha sempre contraddistinta.

Fassa era conosciuta per gli intonaci, aveva portato la tecnologia in cantiere con le sue malte premiscelate e il nuovo strumento dei silos, semplificando e rendendo più veloce il lavoro; negli anni ‘90 era leader assoluto negli intonaci. L’intuizione è stata quella di concepire il colore come parte integrante del processo costruttivo degli edifici, non solo per proteggere gli intonaci esterni dall’azione deteriorante degli agenti atmosferici, ma anche per conferirgli un valore estetico e decorativo”.

Investimenti in tecnologia e personalizzazione del colore È stato questo il primo degli elementi del successo di Fassa nel mondo del colore, ma non di certo l’unico: infatti, hanno fatto la differenza anche l’investimento costante in tecnologie all’avanguardia e la qualità dei prodotti, un forte impegno nella formazione e nell’assistenza tecnica, e una notevole flessibilità nel rispondere alle esigenze specifiche dei clienti, dalla formulazione di tinte personalizzate alla gestione di grandi quantità.



All’interno del Fassa I-Lab lavorano ancora oggi dipendenti storici come Renzo Mattiuzzo e Vittoriano Ottavian, che hanno partecipato alla creazione da zero di quello che sarebbe diventato uno dei pilastri del successo di Fassa Bortolo, insieme al comparto degli intonaci e a quello del cartongesso. Così ricordano il montaggio del primo tintometro industriale automatizzato a Spresiano: “Era il primo in assoluto installato in Italia e Fassa è stata la prima azienda a scegliere da subito di effettuare la colorazione latta per latta. All’inizio gli ordini erano piccoli, di circa 30 latte, ma in breve tempo siamo arrivati a centinaia; per i primi 10 anni il 95% delle grosse colorazioni venivano gestite direttamente nello stabilimento, in particolare quelle per esterni dove sono necessarie grandi quantità di materiale”.



Oggi tutti gli stabilimenti produttivi Fassa sono muniti di tintometro industriale e sta aumentando anche la presenza del tintometro ColorLife all’interno dei punti vendita: sono oltre 700 quelli installati in Italia e sempre più numerosi anche nei mercati esteri, come Portogallo, Francia, Spagna, Regno Unito e Croazia.

Innovazione, celebrazioni e nuovi progetti per il futuro Il Responsabile Area Colore, Riccardo Scattolin, coordina l’attività di R&S: “Lo spunto per un nuovo prodotto arriva dalle nostre conoscenze unite alla lettura delle esigenze del settore, ma non rinunciamo a sperimentare soluzioni innovative per alzare sempre l’asticella delle prestazioni: penso, ad esempio, a prodotti come Pothos 003, che ha segnano un cambio di paradigma importante perché conferisce alla pittura un ruolo attivo, di cattura della formaldeide, e lo stesso vale per altri prodotti come Fassadvance Protection, che presenta una maggiore resistenza all’invecchiamento del film rispetto a una tradizionale pittura per esterno, offrendo così la possibilità di realizzare la tinteggiatura con toni scuri in facciata”.



Oggi, conclude Quarello, “Pochissimi produttori possono vantare una conoscenza del supporto pari a quella di Fassa, sia che parliamo di intonaci, di prodotti da restauro, di ripristino, cartongesso o di cappotto termico. Fassa riesce a dare alla propria R&S dei vantaggi rispetto ai concorrenti, perché conosciamo le materie prime ed il processo produttivo di tutto quello che è ‘al di sotto’. Questo aspetto è oggi più fondamentale che mai, perché non ci limitiamo più a vendere semplici prodotti, ma offriamo soluzioni sempre più all’avanguardia. Negli ultimi dieci anni, Fassa ha inoltre ampliato il proprio raggio d’azione nel mondo degli interni, sviluppando prodotti capaci di esaltare la percezione del bello, dalla linea di decorativi Sfide d’arte® alle pitture ultra opache, fino a una mazzetta colori specifica per interni, con l’innovazione sempre al centro del processo produttivo”.



Per celebrare questo significativo anniversario, l’azienda ha in programma una serie di iniziative che coinvolgeranno direttamente i clienti attraverso un tour che toccherà diverse località italiane. Ma gli anniversari da sempre non devono servire solo a guardare al passato, ma a darsi slancio verso il futuro: per questo Fassa Bortolo ha in serbo una serie di nuovi prodotti per i propri clienti, a cominciare dalla nuova mazzetta colore per esterni, che sarà lanciata a breve.

Suggeriamo FORMATO CARTACEO Vesti la tua casa e la tua attività Questo libro nasce da un vissuto personale che mi ha portato a comprendere una verità semplice e potente: vestire la propria casa – o il proprio luogo di lavoro – significa decidere cosa comunicare. È un equilibrio sottile tra bellezza e funzione, tra stile e intenzione.Non troverai regole rigide, né diktat di tendenza.Troverai invece strumenti pratici per comprendere come il colore possa diventare un vero alleato: capace di trasformare ogni ambiente, amplificare spazi e sostenere l’arredamento circostante.Scoprirai come:- usare il colore in modo strategico ed emozionale, scegliere materiali, tessuti e profumazioni che accolgano e valorizzino,- rendere casa e attività coerenti, riconoscibili, memorabili,- creare spazi che ti rappresentino davvero, liberi dai luoghi comuni.Immergendoti nella lettura, scoprirai la natura più intima di ogni colore, ma anche la sua storia. La nostra cultura visiva – quella che abita le case, i negozi, i profili social – è inevitabilmente influenzata non solo dal significato intrinseco e subconscio dei colori, ma anche da ciò che hanno rappresentato nel passato e da ciò che continuano a evocare nelle diverse culture in cui viviamo.Avere consapevolezza del ruolo del colore significa saper scegliere l’atmosfera più adatta per ogni ambiente: che si tratti di una stanza della propria casa o dell’ufficio di un’azienda che vuole trasmettere un messaggio preciso.Il colore, se conosciuto, diventa linguaggio. E ogni linguaggio, se usato con consapevolezza, può trasformarsi in potere.Giusy De Gori è nata a Roma. Laureata in giurisprudenza e specializzata in professioni legali all’Università LUISS Guido Carli. Grazie ai suoi viaggi a New York per motivi di studio ha scoperto l’Armocromia nel lontano 2003.Ha deciso di seguire la sua grande passione per la moda e il colore, trasformandola in una professione. Ha conseguito diverse certificazioni internazionali in materia e affinato il suo metodo attraverso l’analisi di migliaia di clienti. Da molti anni cura a 360 gradi l’immagine di aziende, clienti privati, personaggi pubblici, politici e influencer, dedicandosi al contempo all’insegnamento della disciplina dell’Armocromia ai professionisti del settore beauty e della moda. Attivissima sui social, nel 2013 ha aperto il blog Rossetto e Merletto®, ora diventato il suo brand di punta. La sua community digitale, composta da decine di migliaia di utenti, è diventata un punto di riferimento dell’Armocromia e occasione di arricchimento reciproco tra i partecipanti. Autrice del best seller “Manuale di Armocromia”, “Vesti la tua casa e la tua attività” è il suo secondo libro. Giusy De Gori | Maggioli Editore 2025 22.80 € Scopri di più