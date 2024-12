Facciate ventilate in gres porcellanato: Granitech presenta la certificazione volontaria per posatori esperti

La posa di una facciata ventilata con rivestimento in gres porcellanato anche di grandi dimensioni, oltre a basarsi su una progettazione condotta da professionisti abilitati, richiede l’impiego di una manodopera altamente qualificata. Gli installatori devono attenersi a precise disposizioni e accorgimenti di posa e a tutte le indicazioni evidenziate durante le fasi di progetto e l’ingegnerizzazione della facciata.



L’impiego di personale specializzato e certificato, se pur ancora di carattere volontario, è importante nella posa di facciate ventilate e costituisce un’indicazione presente in diversi decreti legislativi, soprattutto se associati a forme di incentivazione degli interventi. La certificazione professionale rappresenta un elemento chiave per promuovere la qualità e l’eccellenza nel settore edilizio, rispondendo alle crescenti richieste normative a livello europeo. Come evidenziato dall’Arch. Daniela Petrone – esperta in progettazione sostenibile e relatrice durante l’evento organizzato da Granitech lo scorso 29 Novembre per la presentazione della certificazione Posa di Qualità – entro il 2050 tutti gli edifici dovranno rispettare parametri ecosostenibili, in linea con gli obiettivi comunitari. Questo ambizioso obiettivo richiede un cambiamento culturale che deve iniziare già oggi, attraverso una formazione mirata e certificata e una maggiore consapevolezza delle sfide da affrontare per adeguare il settore delle costruzioni agli standard richiesti.



Dalla collaborazione di Granitech con Certi.S, organismo accreditato da Accredia in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per la certificazione del personale, nasce uno schema volontario di certificazione delle competenze in grado di garantire la neutralità e terzietà della valutazione. Il sistema di attestazione professionale ideato da Granitech intende definire ex ante le conoscenze, le abilità e le competenze ai sensi della UNI 11018, ovvero i requisiti professionali che il posatore deve possedere. Inoltre, definisce il processo di valutazione attraverso il quale è possibile attestare in maniera obiettiva l’effettivo possesso, in capo al soggetto, di detti requisiti.



Obiettivo della certificazione è proporre al mercato un elenco di posatori di comprovata esperienza e competenza, rispondenti a standard qualitativi adeguati a livello internazionale e in grado di fornire maggiori garanzie alla committenza.

©Granitech

I vantaggi del posatore certificato Scegliere il percorso di certificazione per accreditarsi come posatore qualificato di facciate ventilate presenta importanti vantaggi: è evidenza di un modus operandi basato sulle migliori pratiche riconosciute a livello europeo;

riconosciute a livello europeo; in caso di contenzioso semplifica la prova di aver operato con la massima diligenza e professionalità ;

; differenzia sul mercato l’operatore che ha scelto di affidare la verifica delle proprie capacità personali e professionali a un organismo di certificazione imparziale e indipendente.

©Granitech

Come ottenere la certificazione Come descritto nell’incontro di presentazione dal Dott. Roberto Baldo, direttore di Certi.s, il percorso di certificazione prevede un esame composto di più fasi: valutazione della documentazione probante la propria esperienza professionale

probante la propria esperienza professionale una prova scritta per la valutazione delle conoscenze, tramite prova con domande a risposta multipla;

per la valutazione delle conoscenze, tramite prova con domande a risposta multipla; una prova pratica in simulazioni di situazioni reali, con l’esecuzione della vera e propria posa in contesti operativi attinenti alla realtà professionale del Posatore di facciate ventilate. La certificazione dura sei anni e richiede un mantenimento attraverso corsi di aggiornamento professionale e la documentazione probante lo svolgimento di attività di posa di facciate ventilate.



Questo schema di certificazione non si limita a offrire un riconoscimento formale delle competenze professionali, ma rappresenta anche un catalizzatore per aumentare la consapevolezza sulle responsabilità tecniche e ambientali che il settore delle costruzioni è chiamato ad affrontare.



Granitech, pioniera nel promuovere una cultura improntata alla professionalità e alla sostenibilità, va oltre la semplice produzione di contenuti di qualità: si pone come motore di un cambiamento culturale necessario per trasformare il panorama edilizio italiano.



Con questo progetto, la missione della Business Unit Granitech è formare e certificare i professionisti del domani, anticipando le richieste di un mercato e di normative europee sempre più esigenti. Con questa visione, Granitech si consolida come punto di riferimento nell’innovazione del settore e nella costruzione di una cultura professionale che guarda al futuro.



