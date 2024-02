La legge di conversione del Decreto Sicurezza Energetica è in Gazzetta

La Legge 2 febbraio 2024, n. 11, è entrata in vigore l’8 febbraio 2024.



Si tratta della legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, detto anche Decreto Sicurezza Energetica.



Il decreto reca disposizioni urgenti legate alla sicurezza energetica del Paese, alla promozione delle fonti rinnovabili di energia, al sostegno alle imprese a forte consumo energetico e alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.



Vediamo di seguito nel dettaglio quali sono le principali misure disciplinate dal provvedimento.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

I contenuti del Decreto Sicurezza Energetica Al Capo I (articoli da 1 a 14-quater) sono disciplinate misure in materia di energia, al fine di garantire e implementare la sicurezza del sistema energetico e il sostegno alle fonti rinnovabili, anche con l’introduzione di ulteriori interventi semplificatori delle relative procedure autorizzative.



Il Capo II (articoli da 14-quinquies a 18-bis) reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 , nonché, a seguito delle modifiche apportate in Commissione, degli eventi sismici del 9 marzo 2023.



Infine, il Capo III (articoli da 19 a 21) reca disposizioni finanziarie e finali ed ulteriori disposizioni in materia di energia.

Semplificazioni in materia di VIA L’articolo 4-bis, inserito in Commissione, introduce semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), prevedendo la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.



Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica.

Proroga titoli edilizi causa difficoltà approvvigionamento materiali L’articolo 4-quater, introdotto in sede referente, modifica il Decreto-legge del 21/03/2022 n. 21 (detto anche Decreto Ucraina e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51) e proroga di 6 mesi, per un periodo complessivo di 30 mesi, i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.