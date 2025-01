DDL ricostruzione post-calamità: le proposte di ANAC, ANCI e ANCE

Il Disegno di Legge (Ddl) 1294/S sulla ricostruzione post-calamità contiene disposizioni che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.



L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha espresso un sostanziale apprezzamento per la legge quadro in oggetto, sottolineando l’importanza di un modello unico per la ricostruzione. Tuttavia, ha evidenziato la necessità di garantire una maggiore fluidità procedurale per evitare ritardi dovuti a conflitti di competenze e farraginosità burocratiche. Analogamente, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha accolto con favore l’introduzione di procedure standardizzate, ma ha sollevato preoccupazioni in merito alle risorse finanziarie e organizzative a carico dei comuni. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dal canto suo, ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare i meccanismi di trasparenza e accountability nella gestione dei fondi pubblici.



Riepiloghiamo quali sono le proposte presentate, in audizione preso la Commissione Ambiente del Senato, dai tre organismi che presentano differenze di approccio. Con ANCE più orientata verso la semplificazione operativa, ANCI concentrata sulle risorse per gli enti locali e ANAC focalizzata su trasparenza e controllo.



Efficienza e semplificazione amministrativa L’ANCE ha posto particolare attenzione alla necessità di semplificare e accelerare i processi di ricostruzione attraverso l’adozione di strumenti regolatori più snelli, come la Conferenza Permanente, organismo che ha il compito di garantire unitarietà e omogeneità negli interventi di ricostruzione e che consentirebbe di ridurre i tempi decisionali e garantire maggiore uniformità agli interventi. Inoltre, ha suggerito la possibilità di adeguare e non necessariamente adottare ex novo, gli strumenti di pianificazione e quelli attuativi, adattandoli alle specifiche esigenze legate alla ricostruzione. Un altro elemento rilevante è l’esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS), seppur a determinate condizioni, che contribuisce a velocizzare le procedure.



L’ANCI, invece, ha sottolineato la criticità del carico amministrativo posto sui comuni, chiedendo che le risorse necessarie per la gestione della ricostruzione vengano attinte da un fondo nazionale dedicato e non dai bilanci comunali.



Dall’altro lato, l’ANAC ha suggerito di potenziare la digitalizzazione delle procedure, ritenendola un elemento essenziale per garantire trasparenza e semplificazione. Inoltre, ha raccomandato la vigilanza collaborativa dell’Anticorruzione con le stazioni appaltanti, un meccanismo già sperimentato con successo nella ricostruzione post-sisma del Centro Italia, per ridurre il contenzioso e velocizzare le fasi di gara.

Governance e controllo delle risorse Un altro punto cruciale sollevato riguarda la governance della ricostruzione. ANCE ha espresso preoccupazione per il rischio di eccessiva concentrazione di potere nelle mani del Commissario Straordinario, proponendo un maggiore coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni strategiche, specialmente per quanto riguarda le priorità di intervento e la gestione dei fondi.



L’ANAC, invece, ha posto l’accento sulla necessità di garantire controlli stringenti sui fondi destinati alla ricostruzione, suggerendo di prevedere obblighi di tracciabilità e trasparenza estesi anche agli interventi privati finanziati con risorse pubbliche. Ha inoltre proposto di introdurre una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per evitare pratiche scorrette e garantire l’efficacia degli interventi.



L’ANCI ha inoltre proposto di introdurre deroghe ai limiti di spesa per l’assunzione di personale dedicato alla gestione delle emergenze e della ricostruzione.

Sostenibilità e lavoro Un tema trasversale affrontato da tutte le associazioni riguarda la sostenibilità e la tutela dei lavoratori.



ANCE ha sottolineato l’importanza di una gestione efficace dei rifiuti prodotti dagli interventi di ricostruzione, proponendo di incrementare la capacità di recupero degli impianti e di introdurre specifiche deroghe alla normativa ambientale per favorire il riutilizzo dei materiali.



L’ANAC ha suggerito di rendere obbligatorio il DURC di congruità, un certificato che garantisce la coerenza tra la manodopera impiegata e i lavori svolti, al fine di prevenire irregolarità e garantire condizioni di lavoro adeguate.



L’ANCI propone di estendere i contratti a tempo determinato del personale coinvolto nella ricostruzione ad almeno tre anni, per rispondere all’esigenza di

programmazione ed esecuzione delle numerose attività connesse al processo di ricostruzione.

I punti in comune Le proposte presentate da ANAC, ANCI e ANCE convergono su alcuni punti fondamentali, tra cui la necessità di maggiore coordinamento istituzionale, semplificazione delle procedure e garanzia di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.