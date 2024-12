CDS Win® e Geniale Cappotto Sismico®: l’innovazione che unisce sicurezza e sostenibilità

In un’epoca in cui efficienza energetica e sicurezza strutturale rappresentano le nuove frontiere e sfide quotidiane dell’edilizia, il cappotto sismico emerge come una soluzione rivoluzionaria, capace di combinare il miglioramento antisismico degli edifici con l’isolamento termico.



Superando i limiti della semplice tecnologia costruttiva, il cappotto sismico incarna una nuova filosofia progettuale, in grado di unire tecniche avanzate di rinforzo strutturale a materiali innovativi. Questa soluzione permette di intervenire sul patrimonio edilizio esistente in modo sostenibile, senza compromessi tra sicurezza e comfort abitativo.



Un’opportunità per il patrimonio edilizio esistente Il cappotto sismico rappresenta una risposta concreta alla necessità di adeguare il costruito, garantendo protezione affidabile per le persone e riduzione dei consumi energetici, anche in aree a elevato rischio sismico. Trasforma così la sfida di “costruire il domani” in un’opportunità per operare concretamente nel presente.

La tecnologia del Geniale Cappotto Sismico® La soluzione tecnologica offerta da Ecosism®, Geniale Cappotto Sismico®, è il risultato di studi e riflessioni approfonditi su come integrare rinforzo strutturale e isolamento termico in un unico sistema costruttivo. Questo sistema dota il fabbricato esistente di un esoscheletro sismo-resistente, garantendo piena collaborazione tra la nuova struttura e quella esistente, oltre a fornire un isolamento termico e acustico completo, privo di ponti termici e altamente efficace contro i rumori aerei.



Il sistema è costituito da una lastra di calcestruzzo armato gettata in opera tra due strati di materiale isolante. Il getto diventa solidale alla struttura preesistente grazie a sistemi di ancoraggio in fondazione e cordolatura, trasformandosi in una vera e propria “pelle” per l’edificio.

I vantaggi del Geniale Cappotto Sismico® Tra i principali vantaggi del Geniale Cappotto Sismico® spiccano la prefabbricazione e il predimensionamento in fase di progetto, che garantiscono risparmio ed efficienza. Questi aspetti semplificano l’organizzazione del cantiere, minimizzano errori in opera e ottimizzano le operazioni di impiantistica.



La maglia tridimensionale in acciaio zincato, parte integrante del sistema, semplifica le operazioni di posa delle armature strutturali, riduce gli sfridi in cantiere e consente di realizzare uno strato di finitura in intonaco solido, capace di proteggere il materiale isolante da urti accidentali e agenti atmosferici.



Ogni elemento, sia estetico che strutturale, è completamente personalizzabile: la maglia d’acciaio può essere piegata o accorciata secondo le esigenze progettuali, e i materiali isolanti possono variare per spessore e tipologia, includendo polistirene espanso estruso, schiuma fenolica, lana di roccia ad alta densità e altri. Questa flessibilità rende il sistema estremamente versatile e compatibile con i metodi costruttivi tradizionali.



Pensato per rispondere in modo esaustivo e coerente alle esigenze tecniche e creative dei progettisti, il Geniale Cappotto Sismico® consente di rifinire le facciate con diverse soluzioni: intonaco, marmo, gres o persino pareti ventilate. La tecnologia Ecosism sposa così l’idea di un involucro performante ed efficiente, rappresentativo dell’edilizia del futuro.

STS e CDS Win: una soluzione integrata per il futuro dell’edilizia Garantire sicurezza e miglioramento antisismico del patrimonio edilizio esistente è una delle sfide principali per STS. Con CDS Win, l’azienda supera il tradizionale utilizzo del cappotto come semplice elemento di isolamento termico, introducendo la tecnologia del “cappotto rinforzato”, un sistema che migliora l’aspetto sismico senza interventi interni. STS srl, da sempre attenta all’innovazione tecnologica, ha implementato nel software CDS Win l’archivio “materiali e criteri shell” con la tecnologia Ecosism®.



In particolare, è stata aggiunta la possibilità di inserire la tipologia “Geniale Cappotto Sismico®”,(funzionalità disponibile in BonusPack) associando automaticamente a ciascun elemento strutturale interessato le caratteristiche fisico-meccaniche di questa soluzione tecnologica all’avanguardia.



CDS Win® e Geniale Cappotto Sismico® rappresentano un cambio di paradigma nell’approccio alla riqualificazione edilizia, combinando sicurezza sismica, efficienza energetica e sostenibilità in un’ unica soluzione integrata, rispondendo non solo alle esigenze tecniche e normative del presente, ma anticipando le sfide future dell’edilizia, proponendo un metodo efficace, versatile e rispettoso dell’ambiente per valorizzare il patrimonio costruito. La sinergia tra ricerca tecnologica e applicazione pratica rende questa soluzione un alleato prezioso per costruire un futuro dove comfort abitativo, sicurezza e innovazione viaggiano di pari passo; una visione del domani, in cui ogni edificio, nuovo o esistente, può diventare un esempio di equilibrio tra resilienza strutturale e sostenibilità ambientale.



