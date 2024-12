Cardine: il box doccia con cerniera intercambiabile di Relax

Cardine è l’ultima proposta di Relax. Questo innovativo modello rappresenta un equilibrio perfetto tra estetica moderna, personalizzazione e funzionalità avanzate, pensato per chi desidera trasformare il proprio bagno in un ambiente vivace e personale.



Personalizzazione a non finire Con un design minimalista che mette in risalto gli spazi, l’assenza di profili superiori e inferiori rende la struttura leggera e quasi invisibile, esaltando la profondità dell’ambiente.



Con Cardine, il concetto di personalizzazione si eleva ad un livello superiore, offrendo soluzioni su misura per ogni tipo di spazio nel bagno. Viene introdotta la possibilità di scegliere tra due cerniere ben distinte: Elica e Cover. Ognuna di esse consente di creare un ambiente unico e differente, a discrezione del padrone di casa.



Per chi desidera un’estetica ancora più essenziale, la collezione Cardine-M elimina completamente i profili, con cerniere fissate direttamente al muro, per un effetto pulito e lineare.

Foto 1_Cardine AF+F, soluzione ad angolo con anta battente ©Relax

Innovazione e durabilità Cardine non è solo estetica, rappresenta anche una scelta duratura e resistente, pensata per chi cerca qualità a lungo termine. Ogni dettaglio, dalle cerniere con sistema di sollevamento integrato (per ridurre l’usura delle guarnizioni sotto la porta) fino alla possibilità di annegare i profili a parete, è studiato per ridurre l’usura dei suoi componenti e garantire un funzionamento impeccabile nel tempo.



L’uso del cristallo temperato di alta qualità, abbinato al trattamento anticalcare di serie, non solo assicura una manutenzione semplificata, ma offre anche una maggiore protezione contro l’accumulo di residui, mantenendo il box doccia brillante e funzionale nel tempo.

Foto 2_Cerniera Elica con sistema di sollevamento dell’anta ©Relax

Versatile, anche nelle situazioni più difficili Uno dei punti di forza di Cardine è la sua estrema versatilità. Grazie a 2 cm di regolazione disponibili, il box doccia può essere installato con precisione anche in spazi dove le pareti non sono perfettamente allineate.



Inoltre, il raccordo per il terzo lato consente un’installazione su misura, rendendo possibile posizionare la doccia persino al centro della stanza. Questa flessibilità garantisce una perfetta integrazione del box doccia in qualsiasi tipo di ambiente bagno.

Foto 3_Cardine B2, soluzione per nicchie di dimensioni generose ©Relax

Scopri l’importanza del cristallo temperato La sicurezza è un aspetto fondamentale per Cardine, che utilizza solo cristallo temperato, disponibile in spessori da 6 mm e 8 mm. Questo tipo di vetro, tra i più sicuri sul mercato, si rompe in piccoli frammenti non taglienti in caso di rottura, eliminando il rischio di lesioni.



Inoltre, il cristallo è trattato con una protezione anticalcare di serie, che ne facilita la manutenzione e ne prolunga la durata. Con un’altezza standard di 200 cm, Cardine non solo garantisce sicurezza, ma anche una sensazione di spaziosità ed eleganza, perfetta per conferire al bagno un tocco contemporaneo.

Foto 4_Cardine AB+AB con cerniera Elica ©Relax

Pratico tutti i giorni Oltre al design e alla tecnologia avanzata, Cardine non trascura la praticità d’uso quotidiano. La porta della doccia è dotata di una chiusura magnetica che assicura una tenuta perfetta, impedendo fuoriuscite d’acqua e mantenendo il bagno sempre asciutto.



L’apertura esterna facilita l’accesso alla doccia, un aspetto fondamentale per chi ha mobilità ridotta o desidera una maggiore comodità.



Cardine di Relax si presenta come una soluzione innovativa e sofisticata, capace di coniugare bellezza e funzionalità. Con le sue numerose opzioni di personalizzazione, le avanzate soluzioni tecniche e l’attenzione alla sicurezza, questo box doccia rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di design capace di trasformare il bagno in uno spazio raffinato e confortevole.

Foto 5_Cardine AC, box doccia in nicchia con anta battente ©Relax

Per saperne di più

relaxsrl.com

