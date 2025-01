BESS: pubblicate le linee guida antincendio per i sistemi di accumulo di energia elettrica

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emesso la circolare n. 21021 del 23 dicembre 2024 (scaricabile a fine articolo) con le linee guida in merito alla prevenzione incendi per i sistemi di accumulo di energia elettrica, noti come Battery Energy Storage System (BESS).



Pur non essendo attività soggette al D.P.R. n. 151/2011, in via generale l’installazione di un BESS, in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, comporta una modifica sostanziale del preesistente livello di sicurezza antincendio e, in taluni casi, può comportare un aggravio del livello di rischio di incendio.



Vediamo di seguito nel dettaglio cosa prevedono le linee guida alla cui stesura hanno partecipato anche qualificati rappresentanti di Amministrazioni ed Enti a vario titolo interessati dalla materia (D.P.c., MASE, MIMIT, MLPS, MIT, MUR, CNR, ENEA , ISPRA).



Scopo e campo d’applicazione Le linee guida si applicano ai sistemi BESS che utilizzano accumulatori elettrochimici, sia per uso residenziale che industriale.



I BESS sono suddivisi in tre categorie: uso residenziale ;

; sistemi per complessi residenziali e centri commerciali;

sistemi industriali containerizzati, collegati a parchi eolici, solari o installati in configurazioni stand-alone. Gli obiettivi principali delle linee guida includono: prevenzione di incendi ed esplosioni;

sicurezza delle persone e tutela dei beni;

riduzione del rischio ambientale e protezione delle infrastrutture contigue.

Analisi del rischio Una delle principali innovazioni introdotte dalle linee guida riguarda l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio specifica per ogni impianto BESS.



Questa deve includere almeno: individuazione dei pericoli d’incendio;

descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio incendio;

individuazione dei beni esposti al rischio incendio;

valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;

individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Distanze di sicurezza Le linee guida prescrivono specifiche distanze di sicurezza tra i vari componenti dell’impianto e rispetto ad altri edifici o infrastrutture. Nel caso di impossibilità a rispettare tali distanze, devono essere installate barriere di protezione adeguate.



Nella progettazione dei BESS, devono essere previste distanze di sicurezza e di protezione al fine di evitare la propagazione di incendi ed esplosioni tra BESS adiacenti e/o danneggiamento degli impianti ausiliari; evitare irraggiamento a dispositivi a corredo dei BESS come trasformatori, inverter, ecc. evitare esposizioni ad agenti chimici tossici e/o cancerogeni per gli occupanti.

Norme di esercizio e manutenzione Il responsabile dell’attività deve garantire la corretta manutenzione e gestione dell’impianto, assicurando che il personale addetto riceva un’adeguata formazione sui rischi specifici e sulle procedure di emergenza. Deve inoltre essere predisposto un manuale operativo e un piano di emergenza, comprendente: procedure di evacuazione;

istruzioni per l’intervento degli addetti in caso di incendio;

planimetrie con l’indicazione dei dispositivi di sicurezza e delle uscite di emergenza.