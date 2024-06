Bando Agrisolare: in arrivo dalla Regione Lazio contributo a fondo perduto del 50%

Nuovi fondi a disposizione per il bando Parco Agrisolare per l’installazione dei pannelli solari sugli immobili delle imprese agricole, compresi quelli destinati all’agriturismo. Il fondo è stato incrementato con altri 850 milioni con una quota di 250 milioni riservata a progetti delle imprese del Sud. A breve sarà comunicata la data per presentare le domande.



È fissata al 16 settembre, invece, la data di apertura del bando della Regione Lazio “Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese”. A disposizione un fondo di 40 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa per l’installazione di nuovi impianti FER. Fondi anche per le imprese di Roma e provincia per la costituzione di nuove CER.



Riapertura delle domande per il bando Parco Agrisolare È stato firmato nei giorni scorsi il nuovo decreto del Ministero dell’agricoltura che incrementa di 850 milioni la dotazione per quest’anno del fondo a disposizione delle imprese agricole per efficienza energetica e installazione di impianti destinati all’autoconsumo. Una quota di 250 milioni di euro è espressamente destinata al finanziamento di progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



Con i nuovi fondi saranno finanziati i progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Sarà erogato un contributo a fondo perduto in misura pari all’80% della spesa sostenuta con vincolo di autoconsumo (anche condiviso) e pari al 30% senza vincolo di autoconsumo, con la possibilità quindi anche di cedere l’energia prodotta in più rispetto a quella autocosumata. Ammessi anche l’acquisto di sistemi di accumulo e di colonnine di ricarica per le macchine agricole. A breve la data per l’apertura del nuovo bando.



Ad oggi come le precedenti edizioni del bando sono state ammesse a finanziamento oltre 14.000 imprese per un importo totale di 1,35 miliardi di euro. Con i nuovi fondi a disposizione saranno ammesse altre 5.000 imprese.

Dalla Regione Lazio contributo a fondo perduto del 50% per i pannelli È stato presentato il 19 giugno scorso, ma si aprirà solo il 16 settembre, il bando della Regione Lazio “Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese” che prevede contributi a fondo perduto. Il bando è rivolto alle PMI residenti nella regione per gli investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Saranno ammessi al bando solo i progetti di importo non inferiore a 150 mila euro Non è previsto un tetto massimo al valore del progetto, ma il contributo massimo ottenibile è stato fissato in due milioni di euro per ciascuna impresa. I progetti devono includere investimenti per migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi e/o degli edifici affiancati a quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili.



Il contributo relativo ai soli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è stato fissato al il 50% del totale finanziabile sull’intero progetto. Le imprese interessate possono presentare domanda online, tramite la piattaforma GeCoWEB Plus. La procedura è a sportello e aprirà lunedì 16 settembre 2024, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Voucher dalla Camera di Commercio di Roma per la nascita delle CER Altri fondi per le imprese arrivano poi dalla Camera di Commercio di Roma.



Presentato infatti il “Bando CER – Comunità Energetiche Rinnovabili 2024” che punta a favorire l’adozione di strumenti innovativi per la produzione e il consumo energetico da fonti rinnovabili da parte delle imprese di Roma e provincia.



A disposizione un milione di euro per supportare la costituzione di nuove CER. I contributi erogabili saranno tutti a fondo perduto sotto forma di voucher. Per saperne più.