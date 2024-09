Aggiornamento TU Sicurezza: la versione del testo datata settembre 2024

Il Testo Unico della Sicurezza sul lavoro (Dlgs. 81/2008) rappresenta il riferimento normativo principale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l’ultima revisione sono state apportate diverse modifiche importanti che aggiornano e ampliano le disposizioni esistenti.



Il TUSL è in continuo aggiornamento per via le novità normative, che da quando è entrato in vigore, ne modificano le disposizioni.



Il testo coordinato è a cura di Gianfranco Amato, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Fernando Di Fiore, dell’Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Pavia. Le novità introdotte sono molteplici e coinvolgono aspetti cruciali come la sorveglianza sanitaria, la sicurezza nei luoghi confinati, il controllo degli impianti antincendio e soprattutto l’introduzione della nuova patente a crediti per i cantieri. Vediamo di seguito quali sono.



Abrogazione del DM 10/03/1998 Una delle novità più significative è l’abrogazione definitiva del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, che regolamentava le misure generali di prevenzione incendi. Questo DM è stato sostituito dai Decreti Ministeriali dell’1, 2 e 3 settembre 2021, che hanno aggiornato le regole in tema di sicurezza antincendio, tenendo conto delle evoluzioni normative e tecniche degli ultimi anni.

Correzione Interpretativa dell’Art. 25 È stato inserito un riferimento all’interpello n. 5/2014 del 13 marzo 2014, che offre una corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a) del Dlgs. 81/2008. Questa integrazione chiarisce aspetti circa gli obblighi del medico competente.

Vigilanza e prescrizione obbligatoria La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) prot. n. 119 del 29 maggio 2020 è stata inserita per chiarire il concetto di “reati a condotta esaurita” secondo il D.Lgs. 758/1994. Si tratta di una direttiva che riguarda la vigilanza in materia di salute e sicurezza e l’obbligo di prescrizione.

Nuovi interpelli in materia di sicurezza Sono stati aggiunti quattro nuovi interpelli, che rispondono a quesiti cruciali su specifici temi di sicurezza sul lavoro. Si tratta degli interpelli n. 5 del 1 dicembre 2023, n. 1 del 6 febbraio 2024, n. 2 del 18 aprile 2024 e n. 3 del 23 maggio 2024.

Aggiornamento della normativa sugli ambienti confinati Tre note dell’INL del 24 gennaio 2024, del 7 marzo 2024, dell’8 maggio 2024 relative alle problematiche inerenti i luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento, sono state inserite nel Testo Unico.



Queste note impongono, tra le altre cose, l’obbligo di certificazione dei contratti per i lavori in tali ambienti, per garantire un ulteriore livello di sicurezza.

Abrogazione di normative superate Sono state inserite note informative che segnalano l’abrogazione del D.Lgs. 334/1999 e del D.Lgs. 230/95, rispettivamente sostituiti dal D.Lgs. 105/2015 e dal D.Lgs. 101/2020. Questi decreti aggiornano la normativa in materia di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e di protezione dalle radiazioni ionizzanti, integrando nuovi standard di sicurezza.

Rivalutazione delle sanzioni Con la nota dell’INL prot. n. 724 del 30 ottobre 2023 è stato chiarito il meccanismo di rivalutazione delle sanzioni previsto dall’art. 306, comma 4-bis del Dlgs. 81/2008. Tale rivalutazione tiene conto dell’inflazione e del contesto economico per adeguare le sanzioni pecuniarie alle circostanze attuali.

Modifiche all’Allegato I del D.M. 7 agosto 2020 Un’altra modifica riguarda l’Allegato I del Decreto Ministeriale del 7 agosto 2020, che elenca le sedi e i periodi degli esami per la conduzione dei generatori di vapore.

Modifiche al Decreto sull’Antincendio Il Decreto Ministeriale del 13 settembre 2024 ha introdotto modifiche al DM 1° settembre 2021, riguardante i criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio. Questi aggiornamenti normativi rafforzano le misure preventive e i controlli periodici, fondamentali per la protezione dei lavoratori e delle strutture aziendali.

Introduzione della patente a punti per i cantieri Infine, con il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 è stato regolamentato il rilascio della “patente” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Questa certificazione mira a garantire che i soggetti operanti in tali contesti abbiano le competenze necessarie per operare in sicurezza. Clicca qui per saperne di più.