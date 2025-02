Trattamento acque, soluzioni e tecnologie sostenibili: video-intervista agli esperti di Grundfos

Proponiamo ai nostri lettori il video di una tavola rotonda e intervista a tre esperti del settore acque di Grundfos Water Treatment Italy per scoprire come risparmiare il consumo di acqua in numerosi settori, dal residenziale all’industria, fino all’agroalimentare e all’hospitality.



Gli esperti di Grundfos Water Treatment Italy, Lauro Prati, Antonio Grilli e Guido Kappler, illustrano l’impegno dell’azienda per la sostenibilità idrica, evidenziando l’importanza del recupero e del riutilizzo dell’acqua. L’acquisizione del ramo d’azienda di Culligan ha permesso a Grundfos di consolidare la propria presenza nel settore, offrendo soluzioni innovative per ridurre gli sprechi idrici ed energetici.



Tra le tecnologie illustrate figurano i sistemi di filtrazione avanzati, gli impianti di osmosi inversa ad alta efficienza e le soluzioni per il recupero delle acque reflue e piovane. L’incontro sottolinea l’importanza della gestione responsabile dell’acqua, anche alla luce dei cambiamenti climatici e della crescente scarsità idrica, dimostrando come la tecnologia possa contribuire a preservare questa risorsa essenziale.



Video Trattamento acque: soluzioni e tecnologie sostenibili Guarda qui il video completo (dura circa 40 minuti):

Qui sotto puoi scaricare anche il documento Save Water a cura di Grundfos Water Treatment Italy, che evidenzia l’importanza della gestione sostenibile dell’acqua e le soluzioni innovative per il risparmio idrico.

Per ulteriori informazioni

grundfos.com

Suggeriamo: FORMATO CARTACEO Impatti dei cambiamenti climatici sull’approvvigionamento di acqua potabile sicura La gestione delle risorse idriche è resa sempre più complessa dal forte e crescente stress dovuto alla crisi climatica, all’aumento delle esigenze idriche e, più in generale, alle attività antropiche.Questi fenomeni impattano direttamente e significativamente sull’intero ciclo del servizio idrico integrato (dalla qualità e quantità delle risorse, ai processi di trattamento, dall’aumento della domanda idrica ai danni infrastrutturali dovuti ad eventi meteorologici estremi).L’Italia si trova nel cosiddetto “hot-spot mediterraneo”: un’area identificata come particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici.Il territorio nazionale è inoltre notoriamente soggetto ai rischi naturali (fenomeni di dissesto, alluvioni, erosione delle coste, carenza idrica).È su queste premesse che poggia questo manuale, ricco di informazioni scientifiche, ma anche di esperienze pratiche. In esso i lettori potranno trovare moltissimi spunti che saranno di aiuto non solo ai gestori dei servizi idrici, ma anche ai regolatori e agli enti coinvolti a vario titolo nella protezione della salute e dell’ambiente e, in particolare, delle risorse idriche.Sabrina SorliniProfessore ordinario di Ingegneria Sanitaria Ambientale presso l’Università degli Studi di Brescia. Ha pubblicato oltre 300 lavori scientifici sul trattamento delle acque a uso umano, il recupero di rifiuti industriali e le tecnologie per i paesi a risorse limitate.Carlo CollivignarelliProfessore emerito di Ingegneria Sanitaria Ambientale presso l’Università degli Studi di Brescia. Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche e co-inventore di diversi brevetti, è stato membro di commissioni tecnico-scientifiche a livello regionale e ministeriale. Sabrina Sorlini, Carlo Collivignarelli | Maggioli Editore 2023 29.45 € Scopri di più

