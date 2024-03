Saint-Gobain Glass è il primo produttore di vetro a essere Cradle to Cradle Certified® (C2C Certified) v4.0 certification

Nel panorama attuale, il settore delle costruzioni è uno dei principali responsabili del consumo di risorse e delle emissioni di carbonio. Il Gruppo Saint-Gobain, da sempre in prima linea a svolgere un ruolo di mitigazione attiva di questo impatto, si impegna costantemente a costruire responsabilmente per le persone e per il pianeta soluzioni sempre più innovative e sostenibili.



Per questo ha deciso di ottenere la certificazione Cradle to Cradle Certified® (C2C Certified) V4.0, in quanto produttore responsabile di vetro piano per l’edilizia.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Foto 1_Saint-Gobain Glass è il primo produttore di vetro a detenere la prestigiosa certificazione C2C Certified V4.0 per tutte e cinque le categorie

Che cos’è la certificazione Cradle to Cradle®? Il Cradle to Cradle Certified® Product Standard è un programma di certificazione di prodotti sostenibili. Lo scopo di questa certificazione è di valutare i prodotti in base al loro impatto ambientale e sociale durante l’intero ciclo di vita. Garantisce che i materiali soddisfino rigorosi standard di sostenibilità per ridurre il loro impatto ambientale. Il programma offre un quadro completo per la valutazione di materiali e prodotti in base a cinque categorie essenziali di sostenibilità.



Queste categorie comprendono: salubrità dei materiali : per garantire che i materiali siano sicuri per l’uomo e per l’ambiente;

: per garantire che i materiali siano sicuri per l’uomo e per l’ambiente; circolarità dei prodotti : per promuovere l’economia circolare attraverso una progettazione efficiente;

: per promuovere l’economia circolare attraverso una progettazione efficiente; aria pulita e protezione del clima : per sostenere l’energia pulita e la protezione dell’ambiente;

: per sostenere l’energia pulita e la protezione dell’ambiente; gestione dell’acqua e del suolo : per preservare le risorse naturali;

: per preservare le risorse naturali; equità sociale: promuovere pratiche di lavoro eque per il benessere delle comunità. Saint-Gobain Glass è il primo produttore di vetro a detenere la prestigiosa certificazione C2C Certified V4.0 per tutte e cinque le categorie. Le gamme certificate comprendono vetro Float & Coating, vetro ORAÉ® e ORAÉ® Coating e vetro stratificato STADIP®.



La scelta di ottenere la certificazione C2C Certified V4.0 testimonia l’impegno di Saint-Gobain per la sostenibilità. La certificazione C2C Certified, apprezzata da progettisti e professionisti del settore, è un imperativo multi-criterio che stabilisce un forte standard per prodotti più sostenibili. Richiede l’eccellenza in vari aspetti, dalla salute dei materiali all’equità sociale. L’ottenimento di questa certificazione dimostra l’impegno quotidiano e concreto di Saint-Gobain per elevare i processi e i materiali e per sostenere gli standard più elevati, e il substrato ORAÉ® ne è un esempio calzante.

Foto 2_Le gamme Saint-Gobain Glass certificate comprendono vetro Float & Coating, vetro ORAÉ® e ORAÉ® Coating e vetro stratificato STADIP®

Il vetro a bassa impronta di carbonio ORAÉ® è Cradle to Cradle Certified® V4.0 Bronzo Prodotto nello stabilimento Saint-Gobain Glass Italia di Pisa, ORAÉ® è un substrato ottenuto con un processo produttivo che riduce del 42% le emissioni di CO 2 rispetto al vetro standard, a parità di prestazioni tecniche, di qualità e aspetto estetico.



Per dare un ordine di misura, il substrato ORAÉ® ha un’impronta di carbonio di soli 6,64 kg di CO 2 equivalente per metro quadro (riferimento spessore 4 mm). Si tratta di un risultato notevole considerando che l’intero settore edile è responsabile del 40% delle emissioni annue di anidride carbonica e le finestre in un edificio contribuiscono fino al 12%.



La bassa impronta di carbonio distintiva di ORAÉ® è stata raggiunta grazie a uno sforzo congiunto di Saint-Gobain Glass Italia e dei suoi fornitori nella filiera del vetro. Tale collaborazione ha reso possibile, innanzitutto, innalzare sino al 64% il quantitativo di rottame di vetro da riciclo (cullet) immesso nel forno fusorio, riducendo significativamente il prelievo di materie prime e il consumo di energia.

ORAÉ® è Cradle to Cradle Certified® V4.0 livello Bronzo e ha ottenuto il Platino nei criteri di circolarità del prodotto. Il raggiungimento di questo traguardo può essere attribuito, in parte, all’utilizzo di una quantità sostanziale di vetro riciclato (64% secondo gli standard ISO 14021:1999). Questo dato è stato convalidato attraverso la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) verificata da terzi e riflette una riduzione dell’impronta di carbonio del 42% rispetto al valore di riferimento europeo di Saint-Gobain Glass per il prodotto standard PLANICLEAR®.

Foto 3_ORAÉ® è Cradle to Cradle Certified® V4.0 livello Bronzo e ha ottenuto il Platino nei criteri di circolarità del prodotto. Un traguardo possibile grazie all’utilizzo di una notevole quantità di vetro riciclato

Scopri di più

saint-gobain-glass.it