Rivestimenti per cucina: superfici eleganti, durature e funzionali

Guidare i clienti nella scelta dei rivestimenti per cucina può spesso essere un compito difficile, perché comporta la necessità di porre l’attenzione su tanti aspetti diversi, che dovranno essere uniti all’insegna dell’estetica desiderata.



In questo contesto, il gres porcellanato rappresenta forse una delle soluzioni più versatili e raffinate, perché capace di adattarsi a vari stili di design, garantendo durevolezza e facilità di manutenzione.



Il gres porcellanato made in Italy La qualità dei materiali e dei prodotti finali è fondamentale per i professionisti che devono presentare un progetto ai propri clienti, e in questo settore si distingue l’azienda italiana Atlas Plan, grazie anche all’ampiezza delle soluzioni proposte.



Specializzata nella produzione di lastre di grande formato anche per il rivestimento della cucina, l’azienda riesce a soddisfare sia le esigenze tecniche sia quelle estetiche dei progettisti. Con una vasta gamma di finiture e texture, l’azienda si è affermata come punto di riferimento orgogliosamente Made in Italy per chi cerca qualità e design di alto livello.

Perché scegliere il gres porcellanato Il gres porcellanato può rivelarsi una soluzione eccellente da tutti i punti di vista: estetico, igienico, pratico. Le lastre di gres possono essere utilizzate non solo per il piano di lavoro, ma anche per rivestire pareti e pavimenti, creando ambienti di forte impatto.



Le numerose finiture possibili, che spaziano dal sofisticato effetto marmo, alla modernità del cemento o al calore del legno, fino a superfici più contemporanee e minimaliste, sono in grado di soddisfare qualsiasi desiderio estetico. Questa varietà permette ai progettisti di personalizzare ogni spazio, adattando il materiale ai più disparati stili d’arredo, sia indoor che outdoor.



Le lastre di grande formato, inoltre, riducono le fughe, a favore di un risultato visivo continuo ed elegante, con un occhio alla facilità di pulizia, garantendo anche un alto livello di igiene. Il gres porcellanato è quindi ideale per chi cerca un rivestimento funzionale, durevole e di design, adatto sia per cucine interne che esterne.

Caratteristiche e formati disponibili Uno degli aspetti più apprezzati del gres porcellanato è la sua versatilità. Le lastre sono in genere disponibili in diversi formati, con spessore solitamente di 6, 10 e 12 mm.



Il gres porcellanato in grandi formati è poi spesso disponibile nella versione rettificata nei formati: 162x324cm, 159x324cm e 160×320 cm, perfetto per pavimenti, rivestimenti a parete o per la creazione di complementi ad alto impatto visivo.



Il gres porcellanato è un materiale molto apprezzato per le sue caratteristiche tecniche e le prestazioni offerte. È estremamente resistente a graffi, alte temperature, sbalzi termici e carichi pesanti. La sua superficie non porosa lo rende igienico e facile da pulire, privo di VOC e sostanze tossiche. Inoltre, è impermeabile, inerte dal punto di vista chimico, e non teme né umidità né raggi UV.

Solidità e sostenibilità Oltre alla durevolezza, presenta le caratteristiche di una produzione a basso impatto ambientale e riciclabilità. Prodotto secondo criteri di efficienza energetica e idrica, il gres porcellanato rappresenta quindi una scelta ecologica. Inoltre, la sua produzione è a “scarto zero” e utilizza materiali naturali e sempre riutilizzabili.



Il gres porcellanato è, quindi, una scelta ottimale per un progetto in linea con l’estetica contemporanea, e con un occhio proiettato verso un futuro sostenibile.