Pavimentazioni urbane sicure e green: Isoplam lancia le nuove soluzioni drenanti

Isoplam presenta Plam Cem Drain e Plam Resin Drain: nuove pavimentazioni continue ecosostenibili in calcestruzzo, progettate per rispondere alle necessità degli ambienti urbani e non solo. Drenanti, fonoassorbenti e resistenti a carichi e usura, combinano cemento, aggregati locali e additivi specifici per un’ottima lavorabilità, assicurando prestazioni elevate anche con spessori ridotti.



I sistemi Plam Cem Drain e Plam Resin Drain di Isoplam, grazie alla loro struttura alveolata, offrono un’eccellente conducibilità idraulica, prevenendo il ristagno d’acqua e riducendo fenomeni come ruscellamento e aquaplaning, migliorando così la sicurezza stradale. Allo stesso tempo, favoriscono il drenaggio dell’acqua piovana, restituendola al suolo, rendendoli non solo ecocompatibili, ma anche adatti a zone a tutela ambientale. Inoltre, queste pavimentazioni vantano una bassa emissività termica grazie all’alto SRI (Indice di Riflettanza Solare), dovuto alla superficie porosa e alla tonalità chiara del materiale, contribuendo a mitigare l’effetto isola di calore urbana.



Infine, la finitura a pori aperti aumenta la capacità di assorbire i rumori, incrementando il comfort acustico.



Foto 1_Sistema Plam Resin Drain, due colori di Isoplam

Plam Cem Drain: il calcestruzzo drenante in grado di ridurre l’effetto isola di calore Il calcestruzzo drenante Plam Cem Drain di Isoplam si distingue per una resistente struttura porosa, caratterizzata da cavità interconnesse che permettono il deflusso dell’acqua e contribuiscono a ridurre l’effetto isola di calore, con spessori variabili tra 20 e 10 centimetri.



Le sue applicazioni sono molteplici e altamente efficaci: negli ambienti urbani, questo materiale aiuta a limitare l’impatto delle piogge, migliorando sia la sicurezza, sia l’estetica di strade e marciapiedi. La sua capacità di regolare il passaggio dell’acqua impedisce ristagni, preserva la stabilità delle superfici favorendo il drenaggio e previene danni strutturali, come quelli causati dal ghiaccio.

Foto 2_Calcestruzzo drenante Plam Cem Drain di Isoplam

Plam Resin Drain: il ghiaino drenante per contesti con vincoli ambientali Il sistema Plam Resin Drain di Isoplam rappresenta una soluzione altamente versatile: ideale per applicazioni sia all’aperto che in interni, è disponibile in un’ampia gamma di finiture cromatiche e stilistiche, rispettando anche le normative più rigide in materia di vincoli estetico-ambientali.



Grazie al suo spessore contenuto, è perfetto per riqualificare e valorizzare pavimentazioni esistenti senza necessità di rimozione o demolizione, ed è adatto anche per applicazioni verticali, come le alzate dei gradini. Costituito da ciottoli e una speciale resina, il ghiaino drenante Plam Resin Drain è ecocompatibile, facilita il deflusso dell’acqua piovana, migliorando la sicurezza della superficie e favorendo il reintegro dell’acqua nel terreno, mantenendo nel tempo estetica e brillantezza dei colori.

Foto 3_Sistema Plam Resin Drain di Isoplam

