EuroCucina 2024: la cucina diventa il cuore dell’abitare contemporaneo

Dal 1974, EuroCucina è il salone internazionale di riferimento per il design della cucina che, ogni due anni, attrae appassionati del settore e dei professionisti del design. Quest’anno, la manifestazione ha confermato il suo ruolo di palcoscenico privilegiato per le novità e le tendenze del settore cucina, coinvolgendo circa un centinaio di espositori di spicco.



Ad EuroCucina, va ricordato anche l’evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen) dedicato alla tecnologia da incasso e alle cappe da arredo, nato nel 2004 e che accoglie in ogni edizione circa 50 espositori.



La cucina si è trasformata negli anni da semplice luogo di preparazione dei pasti a centro nevralgico della casa, dove design, funzionalità e tecnologia si incontrano per creare un ambiente che è sia operativo che accogliente. Le proposte espositive sono state un riflesso di nuove visioni e abitudini, presentando una fusione tra forme innovative, materiali sostenibili, colori vivaci e tecnologie all’avanguardia.



Tra i protagonisti di EuroCucina 2024, aziende come Aran Cucine, Elica, Cucine Lube e Miele hanno dimostrato il loro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Vediamo nel dettaglio quali sono state le novità proposte da ciascuno di loro.



Aran Cucine: design all’avanguardia ad un prezzo competitivo Aran Cucine ha stupito con la sua nuova collezione che interpreta la tradizione italiana con una chiave moderna, puntando su materiali riciclati e rinnovabili.



Penelope cattura l’attenzione per il suo design all’avanguardia, un prezzo competitivo e una resistenza massima all’usura. Per chi è in cerca di spazio, Lab 13 garantisce grande contenimento senza rinunciare alla qualità e alla bellezza. Con Girasole la cucina diventa outdoor: costruita con materiali eco-sostenibili che richiamano le tonalità della terra, aggiungendo un tocco di eleganza rustica e un autentico legame con la natura.



Per rivedere tutte le novità Aran Cucine presentate ad EuroCucina 2024 è possibile esplorare il tour virtuale.

Cucine Lube coniuga tecnologia e ricerca di materiali Il brand Cucine Lube ha presentato delle novità assolute come i modelli Brera e Shade Lab e le novità delle collezioni Flavour, Immagina e Pantheon, modello quest’ultimo che presenta una nuova linea Chic, un mix di design classico e innovazione.



Con Brera, Cucine Lube presenta un progetto con una forte identità. Legni pregiati come l’eucalipto, nuove essenze green ed ecosostenibili come il paulownia e l’estetica senza tempo del rovere trovano spazio nell’anta del modello Brera declinata anche nella versione cannetata, il cui gioco di luci e ombre conferisce alla composizione un forte carattere architettonico.



Nello stand Lube è stato possibile ammirare i materiali green ed eco-sostenibili che si affiancano ai dettagli inconfondibili che hanno reso il marchio una garanzia nel settore del Made in Italy.

Foto 1_ Immagina, iconico modello, si presenta al pubblico con una collezione di finiture e materiali completamente nuovi ©Cucine Lube

Elica: all you need is Lhov Per presentare le novità di Elica abbiamo usato lo slogan coniato dall’azienda per annunciare il lancio sul mercato del “masterpiece” Lhov, il primo elettrodomestico all-in-one con forno, piano cottura, cappa aspirante tutto in un unico insieme.



L’elettrodomestico, firmato da Fabrizio Crisà, Chief Design Officer, è unico elemento e le sue dimensioni sono standard (90 x 36 cm), tali da garantire l’incasso nei moduli della cucina.



Lhov si contraddistingue non solo per il design, ma anche per un potente cuore aspirante capace di rimuovere fumi e odori dal piano e finalmente anche dal forno: in questo modo, alla sua apertura non ci si imbatte più in aria e vapori bollenti; inoltre, durante la cottura non si avverte più la fastidiosa lama d’aria frontale, carica di odori.



Poi ci sono le cappe Elica, un must have, che combinano efficienza energetica e design minimale, rivoluzionando la gestione degli spazi e la qualità dell’aria.

Foto 2_Lhov integra cappa, forno e piano a induzione ©Elica