La Riforma T.U.E. del Salva Casa: corso online avanzato su aspetti tecnici e giuridici

In seguito all’uscita delle Linee Guida ministeriali (con FAQ) sul Salva Casa, abbiamo organizzato un corso avanzato che illustra i contenuti del D.L. 69/2024 (convertito, con modificazioni, nella L. 105/2024), che come sappiamo va ad incidere profondamente sul D.P.R. 380/2001, ossia sul Testo Unico Edilizia, introducendovi sostanziali novità.



Il corso, organizzato su 2 giornate – 11 e 18 marzo 2025, ore 14.30-17.30 (con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni) – darà ampiamente conto delle prime indicazioni della giurisprudenza e, soprattutto, delle Linee Guida del MIT, che contribuiscono a chiarire alcuni punti della normativa non sempre improntata a linearità.

Corso avanzato Salva Casa e TUE: contenuti Il corso online – organizzato su 2 giornate per 6 ore di formazione – si rivolge ad una platea di soggetti pubblici e privati, e illustra nel dettaglio i contenuti del cosiddetto Salva Casa, e delle novità che questo apporta al Testo Unico Edilizia.



Queste riguardano, tra l’altro: le tolleranze costruttive, estese nelle loro potenzialità; lo stato legittimo degli immobili, semplificato nella sua verifica; l’accertamento di conformità, ampliato nelle sue possibilità; i mutamenti di destinazione d’uso, con l’introduzione di elementi di semplificazione; le modifiche in tema di agibilità, l’ampliamento delle fattispecie di attività edilizia libera ed altre ancora. Ogni giornata prevede un momento di analisi e risposta ai quesiti dei partecipanti.

Corso avanzato Salva Casa e TUE: docenti Grazie all’esperienza dei docenti Claudio Belcari e Andrea Ferruti, provenienti dal settore tecnico e giuridico, il corso fornirà ai partecipanti un bagaglio di conoscenze e competenze per affrontare adeguatamente i nuovi strumenti legislativi. Claudio Belcari , già dirigente comunale (per oltre 40 anni), docente per università, ANCI, Ordini/Collegi professionali, scuole di formazione, autore di libri, pubblicazioni e consulente tecnico in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica.

, già dirigente comunale (per oltre 40 anni), docente per università, ANCI, Ordini/Collegi professionali, scuole di formazione, autore di libri, pubblicazioni e consulente tecnico in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica. Andrea Ferruti, avvocato del Foro di Roma, opera da oltre 30 anni prestando la propria consulenza a soggetti pubblici e privati, in stretto raccordo con le professionalità tecniche coinvolte. In tali ambiti ha maturato una particolare conoscenza del diritto amministrativo e immobiliare in vista dello sviluppo e riqualificazione di patrimoni, oltre che della relativa normativa tecnica e di sicurezza sul lavoro. È autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazione.

Ai partecipanti sarà consegnato in omaggio l’ebook Lo stato legittimo degli Immobili dopo il Salva Casa e le linee di indirizzo e criteri interpretativi, a cura del docente Claudio Belcari.

Ai partecipanti sarà inoltre fornito attestato di partecipazione.

