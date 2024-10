Le 6 tecnologie che stanno trasformando il settore delle costruzioni

(articolo a cura di Fabrizio Ferraris, Head of Marketing and Communications Harpaceas) Oggi, il settore delle costruzioni è immerso in un’era di innovazione tecnologica senza precedenti. Tecnologie all’avanguardia, di cui ancora non comprendiamo appieno le implicazioni e gli scopi, stanno trasformando radicalmente l’intero panorama costruttivo.



Tuttavia, è chiaro che l’adozione di queste tecnologie potrebbe rappresentare un salto in avanti senza precedenti per questo settore, il più grande che abbia mai visto nella sua storia.



Aumento della produttività e riduzione di sprechi e costi L’utilizzo di queste tecnologie innovative potrebbe avere un impatto positivo su molteplici fronti. In primo luogo, ciò potrebbe portare ad un significativo aumento della produttività. Le nuove tecnologie consentono processi più efficienti e veloci, riducendo i tempi in tutte le fasi della commessa e ottimizzando le risorse impiegate.



Inoltre, l’implementazione di tecnologie all’avanguardia potrebbe garantire un controllo più efficace per prevenire sprechi e ridurre i costi. Attraverso l’uso di sistemi di monitoraggio avanzati e analisi dei dati in tempo reale, è possibile identificare e correggere inefficienze in modo tempestivo, contribuendo a migliorare la gestione del progetto e a contenere i costi.

Edifici e infrastrutture più sostenibili e sicure Ma le implicazioni positive non si fermano qui. L’adozione di tecnologie innovative crea le condizioni ideali per la realizzazione di edifici e infrastrutture più sostenibili e sicure. Dalle tecniche di costruzione eco-compatibili alla gestione informativa, queste tecnologie offrono soluzioni che favoriscono la sostenibilità ambientale e la sicurezza delle strutture.



In sintesi, l’integrazione di tecnologie innovative nel settore delle costruzioni offre un’enorme opportunità per trasformare radicalmente l’intero processo costruttivo. Se adeguatamente adottate e sfruttate, queste tecnologie hanno il potenziale per portare miglioramenti significativi in termini di produttività, efficienza, sostenibilità e sicurezza, aprendo la strada a un futuro costruttivo più avanzato e promettente.

AI e IoT, tecnologie Field, Digital Twin, Blockchain, MR e AR, digitalizzazione prodotti Nel mondo in continua evoluzione del settore AECO (Architecture, Engineering, Construction and Operation), l’innovazione tecnologica è diventata una forza trainante fondamentale per la trasformazione e il progresso. Ogni anno, emergono nuove tecnologie rivoluzionarie che promettono di cambiare radicalmente il modo in cui progettiamo, costruiamo e gestiamo gli ambienti costruiti.



Esploriamo quindi le sei tecnologie più rivoluzionarie per il settore AECO: Intelligenza Artificiale (AI) e Internet of Things (IoT); Tecnologie “Field” (strumenti e dispositivi mobili per il cantiere), Digital Twin, Blockchain, Mixed Reality (MR) e Augmented Reality (AR), Digitalizzazione dei prodotti per le costruzioni (come il passaporto digitale per i materiali). Ognuna di queste tecnologie offre una portata innovativa senza precedenti, introducendo nuovi paradigmi e soluzioni per le sfide incontrate nel settore. Esamineremo da vicino come funzionano e quali vantaggi portano al processo di progettazione, costruzione e gestione delle strutture.



Attraverso questa analisi approfondita (scaricabile in pdf qui di seguito), speriamo di offrire una panoramica esauriente delle tecnologie all’avanguardia che stanno plasmando il futuro del settore AECO e ispirando nuove modalità di pensiero e di lavoro per professionisti e aziende operanti in questo campo dinamico e in continua evoluzione.

Trovi Harpaceas come espositore al SAIE 2024 (Settore Progettazione e Digitalizzazione – Pad: 25 – Stand: B42).

